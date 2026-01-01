En vivo
Hipótesis de incendio en Suiza, considerado la peor tragedia del país, que deja 40 muertos

Hipótesis de incendio en Suiza, considerado la peor tragedia del país, que deja 40 muertos

Otras 115 personas resultaron heridas, la mayoría de gravedad, informaron autoridades. Aún se desconoce qué causó la conflagración, pero hasta ahora se descarta un atentado terrorista.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ene, 2026
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Incendio en Suiza, considerado la peor tragedia en la historia del país, deja 40 muertos
