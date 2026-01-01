Lo que sube en Colombia desde el 1 de enero de 2026: salarios, combustibles, impuestos y más

Con la llegada del nuevo año, llegan también alzas en diferentes sectores económicos y rubros del bolsillo de los colombianos. Además del salario mínimo, que quedó pactado con un incremento del 23 %, es decir, en 1.750.000 pesos, el arranque de 2026 trae consigo una serie de ajustes que comienzan a regir desde el 1 de enero y que impactan áreas como el transporte, la vivienda, la salud, los combustibles, los impuestos y otros gastos cotidianos.



El nuevo salario mínimo para 2026 no llega solo. Al valor base se suma el auxilio de transporte, que quedó fijado en 249.000 pesos, para un ingreso total cercano a los 2.000.000 de pesos mensuales para quienes reciben este beneficio. Este ajuste salarial, anunciado por el Gobierno nacional, tiene un efecto directo sobre varios conceptos que están atados legalmente al salario mínimo.

Entre ellos se encuentran los topes de la Vivienda de Interés Social (VIS), que se ubican hasta en 150 salarios mínimos, y los de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), definidos en 90 salarios mínimos. Con el aumento del salario, estos valores también se incrementan automáticamente. A esto se suman las cuotas de administración, los copagos y cuotas moderadoras en el sistema de salud, así como los aportes a salud, pensión y riesgos laborales, que se calculan con base en el ingreso mínimo.

Otro rubro que registra un aumento desde el inicio del año son las multas de tránsito, que igualmente están indexadas al salario mínimo. Esto significa que las sanciones económicas por infracciones viales serán más altas en 2026 frente al año anterior.



En paralelo, el sector de los combustibles también presenta ajustes. La Comisión de Regulación de los Combustibles anunció un incremento en los precios tanto del ACPM como de la gasolina. En el caso del ACPM, el aumento fue de 99 pesos por galón, lo que deja su precio promedio en 10.984 pesos en las principales ciudades del país. Por su parte, la gasolina registró un alza de 90 pesos por galón, alcanzando un precio promedio cercano a los 16.000 pesos.



Estos incrementos han generado reacciones entre conductores y trabajadores del transporte. Algunos de ellos expresaron su preocupación por el impacto en el costo de vida. “La gasolina sube, todo va a subir y en el trabajo también se va a afectar”, señaló Juan Carlos Rojas, taxista.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es otro de los gastos que se ajusta en 2026. Para este año, el incremento será del 5,17 %, porcentaje que se aplica a las diferentes categorías de vehículos, lo que representa un mayor costo para los propietarios al momento de renovar este seguro obligatorio.

En materia tributaria, uno de los cambios clave es el ajuste de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que quedó fijada en $52.374 pesos para 2026. Este valor sirve como referencia para múltiples obligaciones fiscales, entre ellas la declaración de renta. De acuerdo con este ajuste, deberán declarar renta las personas naturales con ingresos superiores a 1.400 UVT, es decir, alrededor de 73 millones de pesos anuales.

La declaración de renta para personas naturales se realizará entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, siguiendo el calendario establecido según los dos últimos dígitos de la cédula. Este proceso aplica para quienes superen los topes definidos con base en la nueva UVT.

Adicionalmente, en el marco de una emergencia económica decretada por un periodo de un mes, se estableció un IVA del 19 % para los licores y los juegos de suerte y azar en línea. También se anunció un nuevo impuesto al patrimonio dirigido a quienes tengan un patrimonio superior a 10.000 millones de pesos.

Otro ajuste relevante se presenta en las compras realizadas por internet. Las transacciones superiores a 50 dólares, equivalentes a cerca de 180.000 pesos, estarán sujetas a nuevos cargos, al igual que los consumos de bienes de lujo.

Finalmente, hay rubros que aún están pendientes de ajuste y que podrían subir una vez se conozca el dato oficial de inflación de diciembre de 2025, que será publicado por el DANE en los próximos días. Entre estos se encuentran los arriendos, los servicios públicos, los servicios notariales, los peajes y los costos asociados a la educación.

