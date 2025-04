A modelo colombiana le diagnosticaron cáncer, pero resultó ser rara enfermedad: "Fue traumático"

Natalia Garizabal Vera, una modelo samaria de 23 años que se abre paso en el modelaje internacional , carga con la banda que la distingue como representante de Colombia en el certamen Top Model of the World 2025 , y con una historia de lucha silenciosa contra una condición médica que, durante su niñez, fue erróneamente diagnosticada como cáncer.

Con tan solo 23 años, 1.75 metros de estatura y fluidez en inglés, Natalia Garizabal se prepara para representar a Colombia en el reconocido concurso internacional Top Model of the World, que se celebrará en Egipto el próximo 16 de mayo. Garizabal, nacida en Santa Marta y actual estudiante de Psicología, además de ser abogada de profesión, compartió en una entrevista con La Red los detalles de una vivencia que describe como "traumática" y que comenzó cuando tenía apenas 13 años.

Fue entonces cuando su salud comenzó a deteriorarse y, tras múltiples exámenes, los médicos le dieron a su madre un diagnóstico devastador: cáncer, específicamente leucemia. La noticia golpeó a la familia justo en un momento ya de por sí convulsionado, pues acababa de fallecer su abuela y su hermano recién había nacido. Ante ese panorama, su madre optó por no contarle de inmediato a Natalia lo que estaba ocurriendo, intentando protegerla de una realidad demasiado dura para su edad.



Reina colombiana fue diagnosticada erróneamente con cáncer

"Me enfermé, y con base en esa enfermedad, mi mamá optó por hacerme muchos exámenes. A mi mamá le dijeron que tenía cáncer, que era leucemia, porque algo se tenía que estar comiendo los glóbulos. Eso fue traumático, mi abuela acababa de morir, mi hermano acababa de nacer", relató la modelo. Ante la noticia, a Natalia tuvieron que hacerle un barrido de médula ósea, un procedimiento bastante fuerte.

Reina colombiana fue diagnosticada erróneamente con cáncer - YouTube: La Red

Este examen, invasivo y doloroso, se realizó bajo anestesia general, lo cual indica la gravedad con la que se abordó el caso en un principio. Los médicos incluso recomendaron quimioterapia inmediata, dada la edad de Natalia y la sospecha del diagnóstico inicial. Sin embargo, la madre de Natalia, decidida a no quedarse solo con una opinión, salió de la ciudad en búsqueda de otras valoraciones médicas.



La rara enfermedad de la modelo colombiana

Fue así como su madre llegó un nuevo diagnóstico: no se trataba de cáncer, sino de una condición conocida como leucopenia permisiva, un trastorno que reduce la cantidad de glóbulos blancos en la sangre, pero que, en su caso, ha podido manejarse sin tratamiento oncológico.

"Tengo una leucopenia permisiva. No se me ha quitado, pero mi cuerpo lidia perfectamente con eso", explicó Natalia, quien ha aprendido a convivir con una condición de por vida. La leucopenia, si bien no es tan alarmante como un cáncer, sí representa un reto importante para el sistema inmune. Las personas que la padecen tienen una capacidad reducida para combatir infecciones, y enfermedades comunes pueden convertirse en crisis prolongadas.

"Los momentos de crisis médica existen cada vez que estoy enferma. A mí una gripa me dura dos o tres meses. Es permisiva. Las fiebres a veces me ponen a alucinar, entonces es un constante cuidado muy fuerte porque temo a algo muy tonto para los demás, pero para mí por supuesto es algo fuerte", explicó. A pesar de estas dificultades, Natalia ha decidido no frenar sus sueños.

¿Cómo ha enfrentado esta enfermedad la modelo? - Instagram: @nataliagarizabal y @topmodeloftheworldcolombiaof

¿Cómo ha enfrentado esta enfermedad la modelo?

Su participación en el certamen Top Model of the World es vista por ella como una oportunidad para superarse. En sus palabras, se siente motivada por la posibilidad de mostrarle al mundo que las adversidades no definen a una persona, sino la forma en que las enfrenta. Natalia también compartió detalles sobre el rol de la fe en su recuperación, pues su madre se aferró a una práctica espiritual conocida como Los siete muros, inspirada en la historia bíblica de Jericó.

En ese ritual, los fieles escriben siete peticiones importantes en su vida y las presentan en oración con constancia. Según lo explicado por Natalia: "Mi mamá frecuentó mucho más la iglesia. Había una dinámica que se llamaba Los siete muros, que es algo muy relacionado con la Biblia y en él escribías siete peticiones que querías en tu vida. Mi mamá religiosamente, creo que todos los martes o eran los jueves, no lo recuerdo, pero religiosamente escribía en sus siete peticiones mi salud", recordó en la entrevista.

Y como si los retos médicos del pasado no fueran suficientes, hace poco Natalia enfrentó una nueva preocupación: un lunar en su rostro, del cual ha sido consciente toda su vida, cambió de forma, textura y color, generando una inflamación preocupante en su oído y volvió "otra vez a esa preocupación de qué pasaba. Lo sacaron por precaución, está en patología", relató.

La modelo concluyó con un mensaje motivador: "A partir de los dolores nace lo guerrero que somos. Cómo asumimos las situaciones. Si quieres llorar, gritar, lo que sea, hazlo, pero que no te olvides que eres una persona que tiene una vida por delante. Y de pronto cuando pasas adversidades, te das cuenta de que tus prioridades y tus metas están en la salud y la felicidad".

