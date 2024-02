A Piqué le decían 'El Jefe' durante sus inicios en el fútbol: ¿por eso la canción de Shakira?

La revista GQ para México y Latinoamérica sorprendió a sus lectores al presentar en su más reciente edición a Gerard Piqué como portada. En la publicación exponen los detalles de la vida del español tras su retiro del fútbol profesional y logros como empresario.

En la entrevista con el exfutbolista de 46 años abordaron la visión que, desde pequeño, Gerard Piqué tuvo para el fútbol y los negocios. Gracias a esto, durante sus más de dos décadas en el fútbol profesional se convirtió en uno de los más premiados y luego vino su éxito con el torneo Kings League.

"Quizás ahora es más claro por qué desde sus tiempos en La Masía (la residencia de los jóvenes jugadores del FC Barcelona) ya le decían 'El Jefe'", se lee en el artículo de la revista destacando que desde pequeño fue un "chico distinto" que tenía marcado su "destino" para el fútbol.

Este apodo de Gerard Piqué llamó la atención de los seguidores de Shakira, recordando una de sus recientes canciones. El Jefe fue el tema en la que la barranquillera -dicen- arremetió contra Joan Piqué, padre de su expareja.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los internautas es Lili Melgar, mujer que aparece en el video de la canción y a quien la artista le dedica el tema. “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, dice Shakira en el video.

Se afirma que Melgar, niñera de Milan y Sasha, fue la persona que informó a Shakira sobre la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, ocurrida cuando la colombiana no estaba en su casa de Barcelona. Por esto, el español habría despedido a la empleada sin pagarle su indemnización.

Por su parte, Gerard Piqué habló con la revista internacional sobre los cambios que tuvo su vida en el último año y aseguró que "me he adaptado muy rápido a mi nueva vida y estoy muy feliz ahora mismo". Reconoció que nunca podría dejar el fútbol, pero necesitaba reinventarse y trabajar en algo con lo que venía soñando desde antes, un fútbol diferente.

"Siempre he intentado mantenerme ocupado y buscar nuevos proyectos que me ilusionen y que cada mañana me den una motivación", agregó el exfutbolista que impactó al mundo del balompié con su torneo Kings League.