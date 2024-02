¿Pulla a Shakira? Gerard Piqué asegura que está "muy feliz ahora mismo"

Una "nueva vida" inició para Gerard Piqué y Shakira luego de junio de 2022, momento en el que anunciaron que tras 12 años de relación decidieron separarse. ¿Cómo se ha adaptado el exfutbolista a los cambios que llegaron tras este suceso?

La colombiana se estableció en Miami junto a sus hijos Milán y Sasha, y retomó su carrera musical con varios éxitos en los que reveló detalles de lo que había sucedido en su relación. Mientras tanto, el español se retiró del fútbol profesional, emprendió su propio torneo futbolístico e hizo oficial su relación amorosa con Clara Chía.

Ahora Gerard Piqué es el protagonista de la más reciente portada de la revista internacional GQ en su versión para México y Latinoamérica. En una entrevista reveló cómo ha enfrentado estos cambios.

El futbolista que fue defensa del FC Barcelona fue, durante sus más de dos décadas como jugador profesional, uno de los deportistas más laureados. Sin embargo, tras su separación de Shakira también decidió dejar el deporte, pero para transformarlo en algo diferente.

Publicidad

Sobre los cambios que tuvo en el último año, Gerard Piqué aseguró a la revista que "me he adaptado muy rápido a mi nueva vida y estoy muy feliz ahora mismo". Reconoció que nunca podría dejar el fútbol, pero necesitaba reinventarse y trabajar en algo con lo que venía soñando desde antes, un fútbol diferente.

"Siempre he intentado mantenerme ocupado y buscar nuevos proyectos que me ilusionen y que cada mañana me den una motivación", agregó el exfutbolista que impactó al mundo del balompié con su torneo Kings League.

Aunque está feliz con los cambios que tiene en su vida, personal y profesional, Gerard Piqué también dijo que hay algo que le ha molestado durante el último año: la exposición a la opinión pública a nivel mundial.

Publicidad

El español recalcó que, en la actualidad, "la gente sabe todo de mí, creo que me queda muy poco. Incluso, creo que la gente sabe demasiado".

A pesar de su supuesta pulla a Shakira resaltando lo feliz que está ahora, recientemente también se ha conocido que le exfutbolista y la cantante han trabajado en su reconciliación, no amorosa, pero sí de su relación como padres.