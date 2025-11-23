Actriz colombiana migró a EE. UU. para trabajar como chofer: “Iba a hacer carreras toda la noche”

Migrar para Estados Unidos para muchos colombianos representa una oportunidad para salir adelante y brindarle un mejor futuro a sus familias. Este es el caso de la reconocida actriz Ana Lucía Silva, la caleña que ahora se encuentra en el país norteamericano, abrió su corazón durante una entrevista con el programa de Caracol Televisión, La Red.



Ana Lucía Silva, actriz y modelo, quien ahora se hace llamar Analú, comentó que ahora atraviesa una etapa profundamente espiritual de su vida. La decisión de buscar mejores horizontes surgió tras enfrentar diferentes frustraciones profesionales en Colombia. Según relató, en Bogotá no encontró muchas posibilidades para salir adelante, mencionó que "se me cerraron mucho las puertas". Un punto de inflexión fue su participación en un reality, donde, en sus palabras, salió "muy mal parada" sin que le dieran tiempo de reivindicarse.

Inicialmente, la actriz habría migrado a Ecuador, país que adora y considera su "segunda patria" donde el padre de sus hijas ya encontraba anteriormente. Sin embargo, un deseo interno de "querer más" la impulsó a emprender un nuevo viaje con sus dos hijas hacia el llamado sueño americano.

De los escenarios al volante, el camino para cumplir su sueño americano

Al llegar a Estados Unidos, Analú tenía grandes expectativas y probó suerte brevemente en obras de teatro, pero su carrera artística no avanzó como esperaba. En la entrevista reconoció la dura realidad que enfrentan algunos de los casi cinco millones de colombianos que viven en el exterior: “Como bien lo dicen por todos lados, uno se termina pegando su estrellada”. A pesar de que su carrera no despegó, Analú destacó que, a diferencia de muchos migrantes, nunca estuvo ilegal, ya que inicialmente ingresó como turista mientras se completaban todos los procesos legales.

El mayor obstáculo que enfrentó Analú no fue la legalidad, sino la maternidad. La artista caleña explicó que, más que el dinero o la realización de sus propios proyectos y sueños, lo más importante para ella era ofrecerle a sus hijas "el amor y la presencia que necesitaban". Esta convicción la llevó a tomar una decisión radical, optar por trabajos que le ofrecieran flexibilidad horaria y le permitieran estar cerca de sus pequeñas.



Para mantenerse cerca y estar al lado de sus hijas, tuvo que asumir distintos trabajos, desde discotecas hasta la conducción en plataformas digitales, ajustando su horario a las necesidades del hogar. “Lo que yo hacía era llevar a las niñas en la mañana al colegio, regresaba, dormía, desayunaba. Luego las recogía, les daba el almuerzo, las ayudaba, íbamos al parque… Y a las 9, cuando ya estaban dormidas, me iba a hacer carreras toda la noche”.



En cuanto a su vida personal, abordó la relación con el padre de su hija menor. admitió que aunque se separó de él, no tienen inconvenientes, él está disponible, no me ayuda económicamente, pero nunca me lo ha prometido, ni se lo he exigido... El me dice aquí estoy cuando la niña me necesite", declaró, luego añadió que aunque el apoyo económico ha sido mínimo, también se cansó de que incumpliera su palabra: "yo ya sé que esa es su dinámica; él promete pero no cumple".

Hoy en día, la actriz está enfocada en nuevos proyectos y en su sueño americano. Uno de ellos es un podcast que inició junto a su hija Violeta. Aunque tiene la vista puesta en otros proyectos, menciona que dedicó 15 años a la industria de la actuación y no descarta la posibilidad de regresar. "Quiero hacer una película, quiero hacer cine; es lo único que no he hecho y que no he cumplido como actriz", confesó.

