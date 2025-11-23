En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Actriz colombiana migró a EE. UU. para trabajar como chofer: "Iba a hacer carreras toda la noche"

Actriz colombiana migró a EE. UU. para trabajar como chofer: “Iba a hacer carreras toda la noche”

Ana Lucía Silva explicó en La Red que la maternidad se convirtió en su mayor prioridad, lo que la llevó a perseguir el sueño americano y a optar por trabajos flexibles.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de nov, 2025
Actriz colombiana migró a EE. UU. para trabajar como chofer: “Iba a hacer carreras toda la noche”
Ahora tiene un podcast y quiere actuar en el cine -
La Red - Canva

