Colombia marca la diferencia en Spotify: música en inglés no entró en el top de lo más escuchado

El Juanes de 2003 que llegó a la ceremonia de los Latin Grammy con una camiseta en la que se leía : "Se habla español", estaría orgulloso al ver los más recientes datos que reveló Spotify sobre Colombia y que han generado revuelo a nivel regional. Según la plataforma de streaming los 50 artistas más escuchados en el país son artistas que cantan en español.

En las redes sociales este dato ha abierto un debate entre los internautas. ¿Significa esto que el colombiano no consume música en inglés y no es un público 'culto' para la industria musical o es sinónimo de orgullo que sean artistas que cantan en español los que lideran los listados en el país?



En Colombia se escucha más música en español, según en Spotify

Decir que en Colombia no se escucha música en inglés sería mentira, tan solo en 2025 al país lo visitaron artistas internacionales de la calidad de Kylie Minogue, System of a Down, Green Day, Guns N' Roses, Dua Lipa, entre otros, agotando grandes escenarios, lo que significa que hay público colombiano para los artistas anglo. Sin embargo, la plataforma con mayor cantidad de usuarios para la reproducción de música presentó datos que dicen que, en su mayoría, el colombiano escucha música en su idioma.

Los resultados del Wrapped de Spotify mostraron que, a finales del año pasado, el Top50 de los artistas más escuchados en el país durante el año eran Blessd, Feid, Beéle y Ryan Castro, un listado liderado no solo por el talento nacional, sino por el género urbano. Karol G también se mantuvo de forma constante en el Top 10 nacional, junto a otros nombres como Kris R. y Ovy On The Drums. A nivel internacional figuraron Carín León, Fuerza Regida, Bad Bunny y Rauw Alejandro, entre otros.



En cuanto a los álbumes, las producciones nacionales superaron a los lanzamientos internacionales en las listas locales. Entre los más escuchados se encuentran 'Borondo' de Beelé, 'Trinidad Bendita' de Blessd y 'Tropicoqueta' de Karol G. Las canciones más reproducidas a nivel nacional destacaron las colaboraciones, siendo temas como 'La Plena – W Sound 05', de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums la más escuchada en el país.



Ya otros dos datos previos de la plataforma habían demostrado que en Colombia hay un consumo musical particular, por lo menos en Spotify, y que se diferencia de lo que está pasando a nivel mundial en la industria de la música. Pasó cuando a nivel mundial todos estaban atentos al lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', y la plataforma mostró que varias canciones del disco, tras ser lanzado el 3 de octubre de 2025, subían en los listados de todos los países. Colombia fue la excepción en Latinoamérica, donde solo una canción del álbum entró en el listado.

El fenómeno se repitió en víspera de Navidad, los días 24 y 25 de diciembre, cuando es común que la canción de Mariah Carey, 'All I Want For Christmas Is You', empiece a subir en sus reproducciones a nivel mundial anunciando la llegada de la época de fin de año. Mientras en países como Ecuador, Perú y Bolivia el tema ocupaba el puesto 4, 8 y 11, respectivamente, de las canciones más escuchadas en Navidad, en Colombia el tema icónico de la artista estadounidense estaba en el puesto 186.

Para el 25 de diciembre, las canciones más escuchadas en el país cafetero fueron: 'Cariñito', 'El hijo ausente', 'Loquito por ti', 'Los sabanales', 'Se va la vida', 'Arbolito de Navidad', entre otras canciones navideñas, pero todas en español.

Son muchos los colombianos que en redes sociales reaccionan orgullosos a este fenómeno musical en el país, concluyendo que el colombiano definitivamente prefiere la música en español y especialmente la de los artistas locales.

Esto recuerda un poco a la acción 'rebelde' de Juanes, por allá a inicios de los 2000, cuando muchos artistas hispanohablantes intentaban internacionalizar sus carreras cantando en inglés, pero él logró conquistar público internacional con su álbum 'Mi sangre', especialmente con el tema 'La camisa negra', abriendo camino a la música en español y sumándose a los colombianos que empezaban a dejar en alto la bandera de Colombia manteniéndose fieles a sus raíces.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL