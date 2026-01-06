En vivo
ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz explicó por qué siempre dice: "Cancelado, cancelado, cancelado"

En 'La vuelta al mundo en 80 risas', la presentadora vallecaucana dio a conocer los motivos detrás de su popular frase.

Por: María Paula González
Actualizado: 6 de ene, 2026
Carolina Cruz
Carolina Cruz
Foto: @carolinacruzosorio

En 'La vuelta al mundo en 80 risas', una frase que se ha hecho común entre humoristas y presentadores es: "Cancelado, cancelado, cancelado". Fue la presentadora Carolina Cruz la que la repite todo el tiempo y acostumbró a sus compañeros también a repetirla con ella. Sin embargo en el más reciente capítulo del programa de humor, Flor Cassi, la nueva presentadora argentina que llegó al programa, decidió preguntarle a la vallecaucana por qué siempre repite esa frase y ella decidió explicarlo ante todos.

Cruz siempre dice la palabra 'cancelado' tres veces mientras chasquea los dedos a su alrededor, algo que se ha hecho popular no solo en 'La vuelta al mundo en 80 risa', sino también en el matutino 'Día a Día', y se ha convertido en algo gracioso que sus compañeros repiten y con lo que algunos de sus seguidores hacen de manera divertida, pero finalmente se conoció la intención con la que la presentadora lo hace.

La presentadora vallecaucana explicó que no solo se trata de repetir algo sin sentido, sino que es una cuestión "energética", una actividad que consiste en creer que a través de esta repetición de la palabra cancelado la persona está alejando una mala energía o una mala experiencia a futuro. "Hay personas que viven como si tuvieran una nube negra encima todo el tiempo, siempre teniendo pensamientos negativos", señaló la famosa detallado que, con esta frase, lo que ocurre es lo contrario.

Según Carolina Cruz, repetir "cancelado, cancelado, cancelado" le ha evitado varios dolores de cabeza a lo largo de los últimos años, especialmente en esos momentos en los que por su exposición mediática, es tema de conversación en las redes sociales, pero no por los mejores motivos y recibe malos comentarios.

Por ejemplo, recordó dos polémicas que tuvo en el programa 'Día a Día': al portacuchillos hecho con libros y la vez que una invitada se desmayó y ella no reaccionó. Cruz señaló que en medio de las críticas, con su frase logró alejar todas las malas energías que le mandaban los 'haters' en redes sociales. Además, bromeó con que en ambos casos, nadie ha podido superar el rating que dio al programa y los días que fue tendencia en las plataformas digitales.

También recordó que, al igual que Don Jediondo, en algún momento de su vida quedó en quiebra, situación que ya había contado en su podcast 'Mi mundo, mis huellas, mi verdad'. A manera de broma, pero demostrando que ha logrado salir adelante de las dificultades con su buena actitud, la presentadora resaltó que logró salir de la quiebra porque dejó todas sus deudas "canceladas".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

