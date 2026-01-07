Yina Calderón enciende las redes con video junto a Juan David Tejada, ex de Aída Victoria Merlano

Yina Calderón causó revuelo en las redes sociales al publicar unas historias en su cuenta de Instagram en las que se le ve disfrutando de una piscina junto a Juan David Tejada, ex de Aída Victoria Merlano, a quien se refirió como "el amor de mi vida". Los videos de la influencer huilense ya son tendencia en las redes y causan diversas reacciones entre los internautas.



¿Por qué están juntos Yina Calderón y Juan David Tejada?

La polémica creadora de contenido actualizó a sus seguidores sobre dónde se encuentra disfrutando los primeros días del año. Según comunicó Calderón, se encuentra con varios amigos disfrutando de unos días en Guatapé, Antioquia. Sin embargo, ninguna de sus publicaciones había causado tanto revuelo como los videos en los que apareció con el hombre también conocido como 'El rey de los agropecuarios'.

En primera medida, Yina Calderón publicó un video en el que se le ve junto a Tejada, abrazada a la espalda del hombre, en una piscina. Para subir la temperatura al video que rápidamente llegó a los perfiles de chismes de la misma red social, la famosa agregó de fondo la canción 'Secreto' de Anuel AA y Karol G, justo en la parte en la que dice: "Lo de nosotros es un secreto, que nadie se entere".

Luego de esto, la famosa publicó un nuevo video, también desde la piscina, en el que explicaba a sus seguidores dónde estaba y con quiénes. "Yo estoy por aquí en un parche con El Pollo, con el amor de mi vida (dijo mientras le tocaba la barbilla a Tejada), con Kevin, el árabe y mi amiga la española", detalló.



La frase de "el amor de mi vida" cuando mostró a Juan David Tejada, quien en julio del año pasado se convirtió en padre de Emiliano junto a Aída Victoria Merlano, quedó resonando en las redes sociales y sorprendió a decenas de personas que reaccionaron a los videos en diferentes portales. Cabe recordar que Aída Victoria Merlano ha acusado a Tejada públicamente de no mantener a su hijo, de estafarla y dejarla ilíquida después del parto, y también de violencia dentro de su relación.



En otro video, Yina Calderón reforzó aún más su supuesto romance con Juan David Tejada diciendo mientras lo enfocaba con la cámara de su celular: "A mí me da risa que ustedes me molestan con otro, que con Asaf, yo a Asaf lo quiero mucho, pero el dueño de mi vida es otro. El príncipe".

Finalmente, Calderón le pidió a Juan David Tejada que le enviara un saludo a su comunidad digital, a quienes ella se refiere como 'los sayayines'. "Hola, sayas, yo soy El rey de los agropecuarios, les mando un abrazo. Dios los bendiga".



Las reacciones al video de Yina Calderón y Juan David Tejada

Las publicaciones de Calderón rápidamente causaron diversas reacciones en las redes sociales, donde los internautas se cuestionan si de verdad están juntos o se trata de una estrategia de marketing. "El momento más humilde de Aída, Dios mío y te dejaste preñar"; "Pobre Aída, Dios mío santo"; "Lo único que faltaba"; "Que sea tu ex está bien… pero que sea el papá de tu hijo"; "Se merecen"; "Por estas cosas es que Dios no baja de los cielos", escribieron los comentarios algunos usuarios.

Por su parte, Aída Victoria Merlano no ha reaccionado a estas publicaciones. La barranquillera recientemente compartió con sus seguidores el viaje de madrugada que realizó para reencontrarse con su pequeño hijo.

Juan David Tejada, en sus redes sociales, también publicó algunas fotos y videos de su estadía en Guatapé, desde la misma piscina en la que lo grabó Yina Calderón; sin embargo, en ninguna de sus publicaciones aparece la creadora de contenido. "2026 será un gran año", escribió el hombre.

