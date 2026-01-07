Apareció capítulo de El Chavo del 8 grabado en Cancún: ¿lo recuerda?

El Chavo del 8 fue uno de los programas de humor más vistos por toda una generación de latinoamericanos. A lo largo de muchos capítulos, niños y adultos se divirtieron con las aventuras de El Chavo junto a Quico, La Chilindrina y todos los personajes de la vecindad. Recientemente, el programa creado por Chespirito volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de que un internauta asegurara haber encontrado un capítulo perdido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Algunos de los capítulos más recordados de El Chavo del 8 son aquellos en los que todos los personajes fueron a Acapulco. Una aventura que llevó al pobre niño protagonista a conocer el mar y la playa y hacer unas cuantas travesuras. Lo que pocos recuerdan es que el programa fue tan exitoso que también llegó a Cancún, una de las ciudades turísticas más famosas de México.



¿Cuál fue el capítulo perdido de El Chavo que se encontró?

El material fue recuperado y publicado en plataformas digitales por el coleccionista puertorriqueño conocido como “scoobyonda”. Según datos revelados, la cinta recuperada podría datar de 1980 y es posible que haya sido transmitida nuevamente en 1983.

Lo que se ve en el material, que se ve un poco afectado por el paso del tiempo, muestra efectivamente a los queridos personajes de El Chavo del 8 en una playa de Cancún. En el episodio se ve a El Chavo, Ñoño, Popis, La Chilindrina y Godínez, acompañados por el Profesor Jirafales, quien intenta enseñarles algunas lecciones sobre el mar y los animales, pero lo niños hacen algunas bromas sobre sus compañeros.



Ante las bromas e imprudencias de los niños, el Profesor Jirafales los castiga diciéndoles que los va a llevar de regreso al hotel, lo que los pone muy tristes, pero finalmente lograron convencerlo de dejarlos más tiempo disfrutando de la playa.



¡Atención! Aparece un episodio perdido de El Chavo del Ocho. 📺

No fue solo Acapulco: El Chavo del Ocho y la vecindad también visitaron Cancún 🌊🌴. El coleccionista puertorriqueño “scoobyonda” localizó una grabación parcial de Chespirito con el elenco en la playa. pic.twitter.com/PMPCx7gLkC — Chavo del Ocho (@ChavodelOcho_Of) January 7, 2026

Publicidad

En el episodio también aparece Doña Cleotilde o 'La Bruja del 71', sorprendiendo a todos con un atuendo bastante juvenil y colorido. Este personaje, además, también tiene un encuentro con otros personajes de la mente de Chespirito como 'El doctor Chapatín' y otros interpretados por María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar.

El descubrimiento ha emocionado a los fanáticos de El Chavo del 8, algunos que recordaban el episodio y otros que lo consideran un tesoro que nunca habían visto. Esto también pasó en Colombia, cuando un coleccionista también descubrió y arregló una cinta vieja en la que estaba grabado un capítulo del famoso programa.



El capítulo de El Chavo descubierto en Colombia

'Don Ramón fotógrafo' fue un episodio de la serie que se emitió por primera y única vez en 1974. En ese capítulo, Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, empezaba a trabajar como fotógrafo en un parque, con un fondo que había fabricado que simulaba que las personas iban en un avión; sin embargo, su trabajo se ve afectado por los juegos de El Chavo, Quico y Malicha.

Publicidad

El episodio tiene la misma trama que el de 'Don Ramón fotógrafo' que se presentó en 1977, pero en este participaba la actriz María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina. El primero se había quedado en el olvido tras su primera emisión y recientemente fue restaurado y digitalizado, pues el paso del tiempo había afectado la grabación.

El hallazgo del capítulo se dio en Bucaramanga, Colombia, entre los objetos guardados por una familia colombiana. La historia de este descubrimiento se narró a través del foro de fanáticos brasileños de El Chavo del 8, Forum Chaves. En el portal contaron que al encontrar la cinta entre sus objetos guardados, la familia colombiana la envió a Bogotá para que fuera restaurada y digitalizada.

Con la cinta en manos, afectada por el paso de más de cuatro décadas, Leonardo Ramírez trabajó en ella para poder recuperar un poco la claridad de su imagen y llevar a las plataformas digitales este hallazgo. Finalmente, el trabajo se hizo viral en redes sociales en los primeros días del mes de febrero de 2025, días antes de que se conmemore el noveno aniversario de la muerte de la actriz mexicana María Luisa Alcalá, conocida por interpretar a Malicha en El chavo del 8.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL