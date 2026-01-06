Tráiler de 'Avengers: Doomsday' confirma llegada de los X-Men al MCU

El 6 de enero de 2026 quedará marcado en el calendario de los fanáticos de Marvel como el día en que el multiverso finalmente se unificó de manera definitiva. Marvel Studios presentó un nuevo avance de Avengers: Doomsday, la cinta que promete ser el evento cinematográfico más ambicioso de su historia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En esta ocasión, el estudio no solo presentó imágenes inéditas, sino que confirmó la integración oficial y nostálgica de los X-Men dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), cerrando una brecha que los seguidores esperaban desde la adquisición de Fox por parte de Disney en 2019.



¿Qué sucede en el tráiler de Avengers: Doomsday?

El nuevo material tiene una duración aproximada de un minuto y se centra específicamente en el "eje mutante". El tráiler apuesta fuertemente por la nostalgia y el simbolismo: la primera secuencia muestra una Escuela Xavier parcialmente destruida y un salón vacío donde dos viejos amigos —y eternos rivales— se enfrentan por última vez.

En esta escena central, se observa a Charles Xavier y Magneto sentados frente a un tablero de ajedrez, una imagen que remite directamente a las entregas originales de la saga de mutantes. Mientras la tensión crece, Magneto pronuncia una frase que establece el tono oscuro de la película: “La muerte nos alcanzará a todos”. La acción estalla cuando se muestra a Cíclope en medio de una batalla de gran escala —presumiblemente contra Centinelas—, retirando su visor para liberar un rayo óptico de máxima potencia. El avance cierra con una promesa contundente: “Los X-Men regresarán...”.



En esta escena central, se observa a Charles Xavier y Magneto sentados frente a un tablero de ajedrez. Mientras la tensión crece, Magneto pronuncia una frase que establece el tono oscuro de la película: “La muerte nos alcanzará a todos”. La acción estalla cuando se muestra a Cíclope en medio de una batalla de gran escala. El avance cierra con una promesa contundente: “Los X-Men regresarán".



¿Quiénes son los X-Men confirmados?

La producción ha logrado reunir a los íconos que definieron el género a principios de los años 2000. El video confirma la presencia de:



Patrick Stewart como el Profesor Charles Xavier.

como el Profesor Charles Xavier. Ian McKellen como Erik Lensherr / Magneto.

como Erik Lensherr / Magneto. James Marsden como Scott Summers / Cíclope, quien se presenta ahora como un veterano experimentado.

Además, se ha confirmado la participación de otros personajes emblemáticos en versiones adultas, tales como Nightcrawler (Alan Cumming), Mystique (Rebecca Romijn), Bestia (Kelsey Grammer) y Gambito (Channing Tatum).



Quizás el giro más audaz de esta producción es la transformación de Robert Downey Jr. Tras ser el alma del MCU como Tony Stark, el actor regresa ahora como el antagonista central: Victor von Doom (Doctor Doom). Su papel es el de un villano de profundidad trágica que pondrá en jaque a todo el multiverso. Su presencia genera una fascinación única, ya que Marvel jugará con la memoria emocional del público al ver el rostro del héroe más querido ahora convertido en su némesis más temible.



¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Bajo la dirección de los hermanos Joe y Anthony Russo, arquitectos de Endgame, Avengers: Doomsday se estrenará en los cines de todo el mundo el 18 de diciembre de 2026. El nivel de secretismo es tan alto que incluso los actores confiesan desconocer cómo se entrelazarán las múltiples líneas temporales, lo que garantiza que el producto final será una caja de sorpresas para la audiencia.



¿Por qué se unirán los Avengers con los X-Men?

La llegada de los X-Men no es una casualidad o simple fan service. La trama de Avengers: Doomsday forzará una alianza sin precedentes entre los Vengadores fundadores (incluyendo el regreso de Steve Rogers y Thor), la nueva generación de héroes, los Cuatro Fantásticos y los mutantes.

Publicidad

Esta unión es necesaria para enfrentar una amenaza de escala cósmica: el intento del villano por obtener el poder de Franklin Richards, el hijo de Sue Storm y Reed Richards. La película busca heredar una mitología de dos décadas y otorgarle un nuevo hogar canónico, siendo el mayor acto de continuidad cinematográfica jamás intentado.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.