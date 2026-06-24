Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ regresó con su ex tras 20 años divorciados y ahora viven en el campo

Gloria Gómez es una de las grandes y recordadas actrices colombianas de novelas entre 1970 e inicios de los años 2000, especialmente por su participación en telenovelas nacionales como 'Don Chinche', 'La mujer en el espejo' y 'Pasión de Gavilanes'. Sin embargo, desde hace varios años la famosa abandonó los sets de grabación y empezó una vida tranquila en el campo.

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En medio de una entrevista en el podcast Las Menopáusicas de Yolanda Ruiz y María Elvira Arango, la actriz de 72 años reveló detalles del inicio de su nueva vida alejada del ojo público. Gómez explicó que con el paso de los años empezó a tener menos trabajo y en ese momento, su exesposo reapareció en su vida y decidieron darse una nueva oportunidad.



¿Por qué Gloria Gómez no regresó a la televisión?

Gloria Gómez, hija de la también reconocida actriz Chela del Río, dio prácticamente sus primeros pasos en la televisión, pues desde los dos años, junto a sus hermanas, su madre las llevó a grabaciones de voces para novelas y radionovelas. Aunque estudió Derecho, decidió enfocar su vida en el mundo de la actuación.

Sin embargo, la actriz comentó que nunca pensó en lo que pasaría a futuro con sus profesión y su vida. "No tengo un peso, todo me lo petaqueaba en tres segundos, no ahorré nada y no alcancé [a la pensión]", detalló Gómez en la conversación y agregó que "uno creía que nunca iba a envejecer y yo decía 'yo como soy actriz voy a trabajar hasta el día que me muera porque siempre va a haber un personaje', ahora no hay tantos personajes".



Contó que la oferta de papeles para ella disminuyó cuando empezó a ser considerada una mujer mayor y que, fue en ese momento, en el que buscó otras oportunidades laborales. Esto coincidió con el regreso de su exesposo a su vida, quien también estaba buscando otras entradas económicas. Además de retomar su relación amorosa, decidieron establecerse con un negocio en el campo.



¿A qué se dedica ahora Gloria Gómez?

Gómez empezó una relación con 'El negro', como se refiere a su esposo, en el furor de su carrera actoral y fruto de su matrimonio nació su hija. Sin embargo, con el paso de los años el amor entre la pareja disminuyó y decidieron tomar caminos separados.



"Yo estuve casada por 16 años, me separé ... yo siempre he dicho que nos separamos y él no es una mala persona, lo que pasó es que hubo un momento de frialdad y yo me sentía como la mesa del comedor entonces decidimos separarnos", detalló la actriz en el podcast.

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La también hermana de Lucero Gómez, recordada comediante y actriz de Sábados Felices, señaló que para ella su divorcio fue un proceso muy doloroso, pero que atravesó ese dolor en soledad porque no quería preocupar a su hija ni a su madre. "Soy una cobarde para el dolor, por eso no quise volver a tener una relación", reconoció.

A pesar de la separación, indicó que siempre sostuvo una buena relación con el padre de su hija, quien empezó una nueva vida fuera del país. "Don Alberto vivió unos años en Cuba, otros en México, se casó con una cubana y se divorció", les dijo a las periodistas.

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Pasaron más de dos décadas desde su separación, hasta que la vida los volvió a unir cuando ambos enfrentaban crisis económicas. "Después de ventipico de años vuelve el señor. Hizo negocios y se le complicó un poco la cosa en México, me llamó y me dijo: 'voy a volver a Colombia porque aquí está como complicado', entonces le dije: 'si tú quieres, acá tienes tu casa, porque es la casa de tu hija'".

En medio de ese reencuentro, él y ella empezaron a apoyarse en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales, lo que llevó a que también retomaran la relación. "Yo no estaba trabajando mucho y por cuestión económica dije: 'tengo que buscar una solución'. Somos compañeros, amigos. Me parece que fue una buena decisión porque ahora los dos nos acompañamos, nos cuidamos, él está pendiente de mí y yo de él".

Desde 2018, la actriz tomó la decisión de abandonar la ciudad con su familia y se fueron a vivir a una casa cerca a Tocancipá, pero desde hace dos años vive en una finca en Guasca, Cundinamarca, donde sostiene un negocio junto a su esposo. "Él hizo unos talleres para manejar gallinas felices, que son las que están libres, yo soy incapaz de coger una", reconoció indicando que él es el experto y ella le ayuda a sostener el negocio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@cararcoltv.com.co