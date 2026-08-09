El radical cambio físico de Silvestre Dangond que sorprendió a sus fanáticos en Medellín

El reconocido cantante Silvestre Dangond salió a los escenarios con un cambio físico que lo dejó casi irreconocible y dejó sorprendidos a sus fanáticos, los silvestristas de corazón, y a quienes asistieron a su show en la Feria de las Flores, cuya edición finaliza este 9 de agosto en Medellín, Antioquia. El artista vallenato hacía parte del cartel de invitados para ir cerrando con broche de oro la destacada celebración en el Valle de Aburrá.

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Antes de siquiera cantar, todos quedaron sorprendidos con el cambio de imagen, pues llegó al Atanasio Girardot completamente calvo. Un look que sin duda rompe con la imagen que ya tenía casi patentada. Las opiniones han sido diversas. Hay quienes lo llaman ahora “el Pitbull del vallenato”, otros reflexionan: “Todos hablan de un cambio de look, pero ¿alguno ha pensado en que puede estar enfermo?”. Sus fanáticos también aclamaron la nueva imagen y siguen exaltando el legado musical: “¡Le luce todo a este hombre!”, “Pareces un ángel” o “qué fabuloso look”, son algunos de los comentarios.

Así salió Dangond a su concierto en el Atanasio @silvestredangond

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Silvestre Dangond, por su parte, no dio explicaciones de su cambio de look. En una publicación donde se le ve lucir varios atuendos que usó en su presentación en videos y fotografías, el vallenatero escribió: “Como se los dije anoche: me siento un paisa más!! Medellín me ha dado tanto cariño que hoy la siento un poquito mía! La pasamos increíble mis paisas! Los amoooo!”. Solo cinco días antes, Dangond estaba promocionando una nueva canción que produjo en colaboración con la venezolana Elena Rose, llamada “Efectos Secundarios”. En las imágenes y videos todavía se le podía ver con su antiguo corte.

Dangond fue parte de quienes le pusieron música a la noche de los antioqueños en la penúltima noche de la feria que se tomó las calles de la ciudad de la eterna primavera. Allí también estuvieron Aria Vega, Clarín León, Felipe Peláez, Grupo Niche y Luis Alfonso.

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Medellín cerró la edición 69 con el reconocido Desfile de Silleteros, que engalanó la calle con flores de todos los colores, decorando silletas de las formas más creativas. Grandes y pequeños hicieron parte de la comitiva intergeneracional que se llevó los aplausos de los asistentes. El presidente Abelardo de la Espriella estuvo desde las gradas junto a su esposa y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

María Paula Rodríguez Rozo

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