Shakira, Lucho Díaz y otros famosos que se solidarizaron con víctimas del temblor en Colombia

El temblor de magnitud 7,4 que se presentó en la mañana de este lunes 10 de enero en el territorio colombiano ha dejado, según un reporte presentado por el presidente Abelardo de la Espriella, una cifra de 111 fallecidos y 87 heridos. Además de la movilización de las entidades gubernamentales, empresarios y también los artistas, quienes no tardaron en usar sus plataformas en redes sociales para enviar mensajes a las víctimas y compartir detalles sobre desaparecidos y lugares de acopio para donaciones.



Los mensajes de los famosos tras el temblor en Colombia

J Balvin fue uno de los primeros en reaccionar en sus historias de Instagram tras el temblor, que ocurrió a las 7:34 de la mañana y anunció que estaría atento a las ayudas que pudiera brindar con su equipo a los afectados. "Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una para ayudar la situación", escribió el paisa.

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A su vez, la modelo argentina Valentina Ferrer, pareja de Jose, también envió un conmovedor mensaje: "A todos los que están en Colombia les mando muchísimo amor y fuerza. Mi corazón está con ustedes y con todas las familias que están pasando por estos momentos. Les estaré compartiendo fuentes confiables y formas seguras de ayudar para que podamos organizarnos y apoyar desde lejos".

Shakira también utilizó sus redes sociales para difundir un mensaje de apoyo mundial a los colombianos. A través de sus diferentes perfiles en redes, la barranquillera escribió: "Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia". La cantante colombiana también destacó la unión y empatía que los colombianos suelen demostrar en medio de estas emergencias, "sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto sea posible".



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Otro importante representante del género urbano a nivel internacional se pronunció también anunciando ayudas. Se trata de Juan Luis Londoño, Maluma, quien manifestó: "Que dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión".

De la misma forma lo hicieron Ryan Castro, Piso 21, Kris R, Karol G, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Greeicy, Juliana, Kapo, entre otros artistas nacionales que manifestaron su preocupación por las personas afectadas, enviaron buenos deseos a las familias colombianas y aseguraron que estarán dispuestos a ayudar y compartir en sus plataformas, que llegan a millones en Colombia y el mundo, información confiable sobre donaciones y sitios de acopio.

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La emergencia nacional también despertó la solidaridad de artistas internacionales, quienes también abrieron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo y compartir información. Es el caso del boricua Marc Anthony, quien escribió: "Mi gente de Colombia. Les mando un abrazo inmenso desde la distancia. Todas mis oraciones están con los afectados por el temblor. Sepan que mi corazón está con ustedes y sus familias".

El cantante venezolano Ricardo Montaner también manifestó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a los colombianos de su parte y de la familia Montaner: "Nuestra oración y pensamientos puestos en Colombia". A su vez, Evaluna y Camilo anunciaron una fuente de ayuda con su fundación The House Project: "Hay un montón de gente damnificada, que lo perdió todo y necesita ayuda. Es importante tomar acción lo más pronto posible para servir a estas personas. Si ustedes están buscando cómo ayudar los invitamos a ayudar a través de nuestra fundación, con la hicimos una gran labor con lo que pasó en Venezuela, tenemos eso andando y podemos empezar a apoyar iniciativas locales".

En el ámbito de la música popular, los artistas Jhon Alex Castaño, Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera también se unieron a la ola de solidaridad. Jara publicó: "Espero de corazón que ustedes y sus familias se encuentren bien. Mis oraciones están con todos. Si tienen información oficial para difundir por favor me la hacen llegar".

No solo los artistas se pronunciaron, también lo hicieron los futbolistas, como es el caso de Luis Díaz, quien escribió en su cuenta de Instagram: "Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre". Falcao también señaló que "me pongo a disposición de mi país para levantarnos juntos". Cuadrado, Yerry Mina, Santiago Arias, Richard Ríos y otros futbolistas compartieron información sobre ayudas en el país.

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El artista urbano Nicky Jam, que siempre ha destacado su cariño y cercanía por Colombia, también compartió un mensaje de fortaleza para el país. También los hizo el venezolano Danny Ocean, el español Alejandro Sanz, entre otros artistas internacionales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co