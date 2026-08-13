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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Murió papá de Danna García, protagonista de Pasión de Gavilanes: "Nos veremos en las estrellas"

Murió papá de Danna García, protagonista de Pasión de Gavilanes: "Nos veremos en las estrellas"

La actriz colombiana publicó un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de su padre.

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Papá de Danna García
Foto: @dannagarciao / Colprensa

La actriz colombiana Danna García, quien en los últimos días ha estado compartiendo en sus redes sociales mensajes de apoyo e información para ayudar a víctimas del terremoto en el país, publicó que ahora su familia atraviesa un dolor personal: el fallecimiento de Javier García, su padre, en horas de la noche del 11 de agosto.

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La famosa recordada por sus roles protagónicos en producciones como 'Pasión de Gavilanes' o 'Bella calamidades' hizo pública la noticia en su perfil de Instagram publicando una galería de fotos en las que se le ve acompañada por su padre en diferentes etapas de su vida. La actriz dejó un conmovedor texto a manera de despedida de su progenitor.

Las palabras de Danna García tras muerte de su padre

"Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma. Mi superhéroe, mi primer gran amor. Una relación llena de contrastes y amor. Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana… hasta que llegue tu abrazo. Vendrás? Te extraño. Buen viaje Papi ... sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo", escribió la actriz paisa en su publicación.

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El posteo rápidamente causó impacto en la comunidad digital y en el mundo del entretenimiento colombiano, causando que seguidores de Danna García y personalidades colombianas se pronunciaran con mensajes de apoyo para ella y su familia en este difícil momento.

"Te abrazo muy fuerte", le escribió la presentadora Carolina Cruz a la actriz; el actor Juan Alfonso 'El Gato' Baptista, quien trabajó con ella en 'Pasión de Gavilanes' también le escribió "amor te acompaño en tus sentimientos ahora está descansando al lado de Dios y estará siempre contigo y ahora cuidándote con una fuerza increíble"; también su colega César Mora le dijo que "recibe mi abrazo de solidaridad y fortaleza querida Danna", entre muchos otros famosos nacionales e internacionales.

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¿Quién es Danna García?

Danna García se ha consolidado como una de las actrices más emblemáticas e influyentes de la televisión hispanoamericana. Nacida en Medellín, Colombia, inició su trayectoria artística desde muy joven con una calidez y elegancia en pantalla que cautivó de inmediato al público y a la crítica. Su salto a la fama internacional definitivo llegó al encarnar a Norma Elizondo en 'Pasión de Gavilanes', un fenómeno de audiencia global que redefinió las telenovelas de exportación a comienzos de los años 2000 y que llegó con una segunda temporada dos décadas después, en 2022, debido al éxito que tuvo la retransmisión de la telenovela en medio de la pandemia en Colombia.

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Sin embargo, su versatilidad dramática ya había quedado demostrada en producciones icónicas como 'Las Juanas'. Más adelante, consolidó su estatus de estrella estelar encabezando éxitos continentales de la cadena Telemundo y Televisa como 'Un gancho al corazón' y 'Bella Calamidades'.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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