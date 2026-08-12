Carlos Vives convierte Cumbia House en centro de acopio para damnificados por terremoto en Colombia

Tras el reciente terremoto de magnitud 7,4 que impactó fuertemente a varias regiones del territorio nacional, la solidaridad de los artistas y la sociedad civil vuelve a ponerse a prueba. En esta ocasión, el reconocido cantautor colombiano Carlos Vives, a través de su plataforma y ecosistema cultural Universo Vives, anunció la habilitación de un punto masivo de acopio en la capital del país para enviar auxilio prioritario a las comunidades más golpeadas por la emergencia.

La sede elegida para esta cruzada humanitaria es Cumbia House, el célebre restaurante y centro cultural propiedad del artista. El establecimiento, ubicado en el norte de Bogotá, dejará sus puertas abiertas de par en par no solo para los amantes de la música y la gastronomía, sino para todos los ciudadanos que deseen aportar insumos básicos y kits de primera necesidad.



Una alianza estratégica

Para garantizar la correcta trazabilidad, clasificación y distribución transparente de las donaciones, Universo Vives unió fuerzas con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO). Esta organización cuenta con la infraestructura logística y la experiencia operativa necesarias para hacer llegar la ayuda directamente a las familias en las zonas de desastre.

Las autoridades y los organizadores han hecho un llamado especial a la ciudadanía para atender el listado de insumos requeridos con mayor urgencia, divididos principalmente en dos categorías:



1. Alimentos no perecederos y de consumo directo

Básicos y granos: Agua embotellada, arroz, aceite vegetal, pastas, lentejas, fríjol, garbanzos y arvejas.

Agua embotellada, arroz, aceite vegetal, pastas, lentejas, fríjol, garbanzos y arvejas. Envasados y harinas: Enlatados variados, harinas, panela, chocolate para mesa, avena, coladas y frutos secos.

Enlatados variados, harinas, panela, chocolate para mesa, avena, coladas y frutos secos. Lácteos: Leche en polvo y leche UHT (larga vida).

Leche en polvo y leche UHT (larga vida). Otros: Alimentos listos para el consumo e insumos de nutrición para mascotas (perros y gatos).

2. Artículos de aseo personal y abrigo (No alimentos)

Higiene personal: Jabón de baño, shampoo, cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebé/adulto, toallitas húmedas y crema antipañalitis.

Jabón de baño, shampoo, cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebé/adulto, toallitas húmedas y crema antipañalitis. Hogar y descanso: Toallas, colchonetas y mantas o cobijas en buen estado.

Horarios y ubicación del centro de acopio

La recolección estará habilitada a partir del jueves 13 de agosto y se mantendrá activa hasta el sábado 12 de septiembre.



Dirección: Calle 96 # 13-40, Bogotá.

Calle 96 # 13-40, Bogotá. Días de atención: Lunes a sábado.

Lunes a sábado. Horario continuo: De 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

La invitación de Carlos Vives y la red ABACO es extensiva a empresas, colectivos y ciudadanos particulares para sumarse a esta ola solidaria bajo la premisa de que, ante las adversidades naturales, la unión de los colombianos es el recurso más valioso para devolverle la esperanza a las familias damnificadas.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co