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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Carlos Vives convierte Cumbia House en centro de acopio para damnificados por terremoto en Colombia

Carlos Vives convierte Cumbia House en centro de acopio para damnificados por terremoto en Colombia

El cantante transformará temporalmente el restaurante bogotano en un punto estratégico de recolección de ayuda humanitaria.

Por: María Paula González
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Carlos Vives
Foto: @carlosvives

Tras el reciente terremoto de magnitud 7,4 que impactó fuertemente a varias regiones del territorio nacional, la solidaridad de los artistas y la sociedad civil vuelve a ponerse a prueba. En esta ocasión, el reconocido cantautor colombiano Carlos Vives, a través de su plataforma y ecosistema cultural Universo Vives, anunció la habilitación de un punto masivo de acopio en la capital del país para enviar auxilio prioritario a las comunidades más golpeadas por la emergencia.

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La sede elegida para esta cruzada humanitaria es Cumbia House, el célebre restaurante y centro cultural propiedad del artista. El establecimiento, ubicado en el norte de Bogotá, dejará sus puertas abiertas de par en par no solo para los amantes de la música y la gastronomía, sino para todos los ciudadanos que deseen aportar insumos básicos y kits de primera necesidad.

Una alianza estratégica

Para garantizar la correcta trazabilidad, clasificación y distribución transparente de las donaciones, Universo Vives unió fuerzas con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO). Esta organización cuenta con la infraestructura logística y la experiencia operativa necesarias para hacer llegar la ayuda directamente a las familias en las zonas de desastre.

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Las autoridades y los organizadores han hecho un llamado especial a la ciudadanía para atender el listado de insumos requeridos con mayor urgencia, divididos principalmente en dos categorías:

1. Alimentos no perecederos y de consumo directo

  • Básicos y granos: Agua embotellada, arroz, aceite vegetal, pastas, lentejas, fríjol, garbanzos y arvejas.
  • Envasados y harinas: Enlatados variados, harinas, panela, chocolate para mesa, avena, coladas y frutos secos.
  • Lácteos: Leche en polvo y leche UHT (larga vida).
  • Otros: Alimentos listos para el consumo e insumos de nutrición para mascotas (perros y gatos).

2. Artículos de aseo personal y abrigo (No alimentos)

  • Higiene personal: Jabón de baño, shampoo, cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebé/adulto, toallitas húmedas y crema antipañalitis.
  • Hogar y descanso: Toallas, colchonetas y mantas o cobijas en buen estado.

Horarios y ubicación del centro de acopio

La recolección estará habilitada a partir del jueves 13 de agosto y se mantendrá activa hasta el sábado 12 de septiembre.

  • Dirección: Calle 96 # 13-40, Bogotá.
  • Días de atención: Lunes a sábado.
  • Horario continuo: De 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

La invitación de Carlos Vives y la red ABACO es extensiva a empresas, colectivos y ciudadanos particulares para sumarse a esta ola solidaria bajo la premisa de que, ante las adversidades naturales, la unión de los colombianos es el recurso más valioso para devolverle la esperanza a las familias damnificadas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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