Chef José Andrés dona un millón de dólares para reactivar negocios tras terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes en Colombia, que hasta el momento deja 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, ha despertado la solidaridad de los colombianos y el mundo. El reconocido chef español José Andrés anunció la donación de un millón de dólares para ayudar a que los "pequeños negocios de alimentos" en el país reabran sus puertas después de la emergencia.



La ayuda de chef español a Colombia

José Andrés, cocinero y filántropo, hizo este importante anuncio a través de un mensaje en la red social X en el que detalló que se trata de "una donación de un millón de dólares para Colombia, para ayudar a que los pequeños negocios de alimentos reabran sus puertas" y que a su debido tiempo, la organización ‘World Central Kitchen’ "ayudará a @LTFund (Longers Table Fund)" a determinar "dónde el dinero puede tener un mayor impacto a corto plazo".

Cabe destacar que 'World Central Kitchen' es una iniciativa creada por el mismo chef enfocada en abordar necesidades urgentes relacionadas con sistemas alimentarios, justicia social o educación. "Las regiones de Chocó, Cali, Pereira y Manizales han sentido el impacto, y los esfuerzos de búsqueda y rescate están en marcha. Los equipos de WCK y socios locales están trabajando para servir comidas a las personas que lo necesitan lo más rápido posible", se reportó en las cuentas oficiales de WCK.

Today I’m announcing 1 million dollars for Colombia, to help small food bussines reopen…@WCKitchen will help @LTFund in due time to find where the money can have the bigger impact short term! 🫶🏻@Colombia @infopresidencia pic.twitter.com/uNpvOqvkB6 — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) August 12, 2026

La ONU divulgó también que prepara una asignación del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) para asistir a Colombia tras el terremoto. Entre las agencias de la ONU movilizadas, el Programa Mundial de Alimentos "está enviando comida" y la Organización Mundial de la Salud está "despachando suministros médicos desde sus almacenes en el país", detalló el portavoz de las Naciones Unidas, Farhan Haq.



El panorama en Colombia tras tres días del temblor

Mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, hoy el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró la "emergencia económica" para afrontar la crisis provocada por el sismo. "Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496", dijo De la Espriella en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá.



El mandatario aseguró que los esfuerzos del Gobierno están concentrados principalmente en localizar a los desaparecidos y señaló que para ello están actuando con todas sus capacidades y con la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia.



La emergencia deja además 11.347 viviendas destruidas y 53.526 averiadas, así como 140 edificios colapsados, 1.819 centros educativos averiados y 631 centros comunitarios afectados, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado por el mandatario.

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*Con información de EFE