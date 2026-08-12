Alejandro Riaño y Feid unen fuerzas tras terremoto en Colombia: habrá concierto benéfico en Bogotá

Tras la emergencia nacional provocada por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, Alejandro Riaño anunció este miércoles 12 de agosto un concierto por los damnificados. El evento será el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena y todo lo recolectado se donará a la Fundación PLAN para ayudar principalmente a las víctimas en el Pacífico Colombiano en el departamento del Chocó.

El evento llevará por nombre 'The Juanpis Live Show: Si nos organizamos cabemos todos' e irá de 4:00 p. m. a 11:00 p. m. con la intención de recaudar la mayor cantidad de recursos posibles. Uno de los principales aliados para este evento es el cantante colombiano Salomón Villada, más conocido como Feid, quien también es uno de los principales artistas confirmados. Riaño resaltó que desde el primer momento que pensó en esta idea para solidarizarse con los afectados el equipo del Movistar Arena se puso a su disposición, de la misma forma que el cantante paisa.



Artistas confirmados para el concierto en Movistar Arena por terremoto en Colombia

Este es el listado de artistas que se unieron a Riaño para el concierto del próximo 29 de agosto para ayudar a las víctimas de la emergencia:



Feid

Carlos Vives

Manuel Turizo

Kapo

Nidia Góngora

Piso 21

Mike Bahía

Luis Alfonso

Manuel Medrano

Monsieur Perine

Santiago Cruz

Chocquibtown

Riaño destacó que, igualmente, sus redes sociales y otras causas que ha estado gestionando seguirán en pie. Sobre el concierto en el Movistar Arena, aseguró que "no es solo un show. Es una noche para unirnos como país, para reírnos juntos, pero sobre todo para hacer algo que realmente importa: ayudar a quienes hoy más lo necesitan".



El empresario y humorista destacó que las donaciones no solo se recibirán por parte de los asistentes al evento, sino que otras personas fuera del recinto también podrán disfrutar del show y unirse a la causa. El concierto será transmitido en vivo en las redes sociales de Juanpis, en las cuales se activará un código QR para que personas desde otras partes aporten.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com