Morat se une a las ayudas para los damnificados por terremoto de 7.4 en Colombia

La banda colombiana Morat se unió a los apoyos para las emergencias provocadas por el fuerte terremoto de 7.4 registrado en la mañana del lunes 10 de agosto en el occidente del país, que ha dejado centenares de fallecidos y edificaciones destruidas. La agrupación musical anunció apoyo en un video publicado en sus canales oficiales.

"Como probablemente ya saben, estos días han sido realmente muy duros para nuestro país y queríamos empezar por decirles que todo nuestro apoyo y todo nuestro corazón está con la gente del Chocó, del Eje Cafetero, de Antioquia y del Valle. Y queríamos decirles además que en particular esto para nosotros nos toca muy de cerca porque llevamos un buen rato trabajando con comunidades educativas a quienes les mandamos un saludo muy especial y todo nuestro apoyo", comenzó diciendo Juan Pablo Villamil, uno de los cantantes.

"Nos duele mucho los daños que se han generado en los colegios en los que llevamos trabajando desde hace ya bastante tiempo. Sabemos que es difícil saber con qué ayudar, pero nosotros venimos hoy a ustedes con dos propuestas que tenemos para esta semana que además vienen nuestros conciertos", agregó Juan Pablo Isaza, el guitarrista de la agrupación.



Por su parte, Simón Vargas explicó las ayuda que efectuarán. "La primera es que en todos los puntos de merch del Movistar Arena en nuestros conciertos acá en Bogotá, así como en la taquilla de TuBoleta en el Movistar Arena, vamos a tener habilitados puntos de donación para la atención de emergencia y esto todo se va a hacer a través de UNICEF (...) porque es una organización con la que llevamos trabajando ya varios años y a través de ellos podemos asegurarnos de que las ayudas lleguen de manera responsable y que responda a las necesidades y prioridades reales de esta emergencia", indicó.



Martín Vargas, el baterista, dijo que "como sabemos que esta emergencia apenas comienza y que la gente afectada va a necesitar de nuestra ayuda por un tiempo mucho más prolongado, tomamos la decisión de donar una parte de todos los ingresos de nuestros conciertos acá en Bogotá en el Movistar Arena y los vamos a destinar a la reconstrucción y reparación de las instituciones educativas justo en estos lugares, en el Chocó, Eje Cafetero, el Valle del Cauca y en Antioquia.

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