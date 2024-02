Adele cancela varios conciertos en Las Vegas por problemas de salud: ¿qué le pasó?

Una triste noticia llegó a los fanáticos de Adele que esperaban verla en vivo próximamente en Las Vegas. La cantante británica tuvo que cancelar los espectáculos de los siguientes cinco fines de semana luego de que presentara algunos problemas de salud.

“Lamentablemente tengo que hacer una pausa en mi residencia en Las Vegas”, escribió la intérprete de Rolling In The Deep en un comunicado que publicó en sus redes sociales. La residencia, llamada Weekends with Adele, se ha estado llevando a cabo por varios fines de semana en la ciudad y parece que afectó a la artista.

Adele informó que "estuve enferma al final de la última etapa y durante todo el descanso. No había tenido la oportunidad de recuperarme del todo antes de reanudar los conciertos". Señaló que preparándose para la última etapa de conciertos en la ciudad norteamericana volvió a enfermarse, lo que generó la restricción de los médicos.

Aunque la cantante británica no dio muchos detalles sobre la enfermedad que la aqueja, sí aseguró que las consecuencias se han reflejado en su voz, su herramienta de trabajo. Es por eso que ahora decidió darse una pausa en la residencia, la cual tenía planeados 50 fines de semana con sus presentaciones, es decir, 100 conciertos de Adele.

"Por orden del médico, no me queda más remedio que descansar a fondo. Los cinco fines de semana restantes de este tramo se posponen para más adelante. Ya estamos ultimando los detalles y les enviaremos la información lo antes posible", aseguró en su publicación.

Así las cosas, los shows previstos para los días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 del mes de marzo quedan suspendidos. "Los amo, los extrañaré como loca y lo siento por el inconveniente", concluyó la intérprete de Easy On Me.

Se espera que la artista pueda regresar a los escenarios en abril y continuar con la residencia, que tiene programadas presentaciones de Adele hasta el mes de junio. Se desconoce todavía de qué manera el equipo de la artista repondrá los 10 espectáculos que fueron cancelados durante todo marzo.

La cantante de 35 años recibe miles de comentarios de apoyo y deseos de pronta recuperación por parte de sus fanáticos en las redes sociales. Además, Adele tiene programados ocho conciertos más en agosto por el continente europeo.