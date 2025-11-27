Por concierto de J Balvin, Metro de Medellín anuncia operación especial para los asistentes

'El niño de Medellín' está a punto de regresar a casa con un espectáculo en el Atanasio Girardot y para asegurar que la fiesta sea completa y el regreso a casa sea fluido, el Metro de Medellín, en una alianza estratégica con el artista, ha anunciado un plan de operación comercial histórico. El sistema de transporte masivo tendrá servicio continuo durante la noche del sábado 29 y la madrugada del domingo 30 de noviembre con motivo del concierto “Hecho en Medellín – Ciudad Primavera” de J Balvin.

Esta medida excepcional busca facilitar y agilizar el desplazamiento de la multitud que asistirá al evento en el estadio Atanasio Girardot. Esta extensión del servicio no solo beneficia a los asistentes al espectáculo cultural más grande del año en la ciudad, sino que también sirve como una celebración del día en que la empresa cumple 30 años.



¿Cómo funcionará el Metro de Medellín por concierto de J Balvin?

El Metro de Medellín dispondrá de todo su recurso técnico y humano (personal operativo y de seguridad) para atender la gran afluencia de usuarios antes y después de la presentación del cantante antioqueño.

La operación ininterrumpida entrará en vigor a partir de las 11:00 de la noche del sábado 29 de noviembre. La continuidad del servicio se mantendrá sin importar la hora exacta en que el paisa finalice su presentación. Las líneas habilitadas exclusivamente para esta extensión de servicio son la Línea A y la Línea B.



Es vital que los usuarios tengan claro cuáles son las estaciones que estarán habilitadas para ingresar y cuáles para salir de la red durante la extensión del servicio:



Estaciones Habilitadas para el Ingreso: A partir de las 11:00 p.m., si usted aún no ha entrado al sistema, solo podrá hacerlo por las estaciones Estadio y Floresta .

A partir de las 11:00 p.m., si usted aún no ha entrado al sistema, solo podrá hacerlo por las estaciones . Estaciones Habilitadas para la Salida (Línea A): Una vez dentro del tren, los usuarios podrán desembarcar en cualquiera de las siguientes 17 estaciones: Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, Universidad, Hospital, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

Una vez dentro del tren, los usuarios podrán desembarcar en cualquiera de las siguientes 17 estaciones: Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, Universidad, Hospital, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella. Estaciones Habilitadas para la Salida (Línea B): En la Línea B, los puntos de salida disponibles serán: San Javier, Santa Lucía, Floresta, Estadio, Suramericana y San Antonio.

La gran recomendación del Metro de Medellín para los usuarios es recargar el medio de pago con antelación ya que los puntos de venta (taquillas) en todas las estaciones funcionarán únicamente hasta las 11 de la noche. Si usted intenta ingresar después de esa hora sin saldo, se encontrará con las taquillas cerradas.



Para evitar congestiones y facilitar el ingreso ágil a la red, los asistentes deben asegurarse de tener su medio de pago Cívica con saldo suficiente. Además de la Cívica estándar, existe una edición limitada de la Cívica Ciudad Primavera. Si necesita recargar después de las 11 p. m., puede hacerlo en las Máquinas de recarga automática, las cuales sí operarán de forma continua.

De acuerdo con la afluencia de personas, el Metro implementará estrategias operativas para garantizar una oferta adecuada de trenes y así facilitar el desplazamiento de todos los asistentes al evento masivo.



Concierto de J Balvin en Bogotá

Tras culminar su espectáculo en la capital antioqueña, el siguiente gran evento en el calendario de J Balvin lo llevará a la capital del país. El artista se presentará el 13 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este concierto representa otra parada crucial en su gira, llevando el mismo espectáculo de gran formato y producción que se verá en Medellín, para deleite de sus seguidores en la capital. El Campín, al igual que el Atanasio Girardot, es un escenario de alto prestigio, reservado para los artistas de mayor convocatoria a nivel nacional e internacional.

