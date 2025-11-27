Neos ganó su primera prueba en el Desafío Siglo XXI y reunió el dinero para la moto de Pedro

Finalmente llegó la primera victoria para el equipo Neos del Desafío Siglo XXI, el nuevo equipo conformado por Kevyn y Valkyria con colombianos del común para esta etapa de la competencia. Luego de varias problemáticas, la salida de dos de sus integrantes y la llegada a Playa Baja, el equipo verde se alzó con su primer triunfo.

El primer lugar de Neos llegó en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, la cual se llevó a cabo en el Box Amarillo o el Box de tierra, donde se desempeñan algunas de las pruebas más exigentes del Desafío, lo que hizo aún más significativa la victoria para los nuevos jugadores.



Así fue la primera victoria de Neos en el Desafío

Dos parejas (Kevyn y Sofía y Roldán y Kathe) llegaron al Box Amarillo desde Playa Baja, con una gran motivación para ganar. En esta prueba el equipo ganador se llevaba un premio millonario, la suite Ditu y, además, se salvaba del castigo y los chalecos. Pero no solo era eso, ante la reciente lesión de Lina, la estadía de ella y Pedro en el juego tambalea y les preocupa que ellos salgan sin dinero.

Los integrantes de Neos llevaron a cabo con destreza la prueba, siempre a la par de Alpha, quienes por momentos tomaban la delantera. Por su parte, Gamma quedó atascado en una rampa, obstáculo que no lograron atravesar hasta que se terminó la prueba. Al final, Alpha y Neos llegaron a la par a la definición de la prueba, que ponía a prueba la concentración y la puntería de los participantes. Por fortuna para los nuevos desafiantes, contaron con mejor puntería y lograron ganar su primera prueba.



Al tener por primera vez en sus manos la decisión del castigo y los chalecos, el equipo Neos decidió darlos de manera equitativa a los otros equipos. Llevaron los chalecos a Gamma, en donde se decidió que los portaran Julio y Tina; mientras que el castigo de inflar globos se lo mandaron a Alpha.



Neos apoya el sueño de Pedro

Pedro, uno de los nuevos desafiantes del programa, se ha convertido en uno de los favoritos de los televidentes, a quienes ha conmovido con su historia de vida. El boxeador viene de un hogar humilde y uno de sus grandes sueños es tener el dinero para comprarse una moto. Con el premio conseguido en la prueba, el equipo señaló que Pedro podía empezar a sumar para cumplir ese anhelo.



Sin embargo, la lesión de su pareja lo tiene con un pie afuera del Desafío, motivo por el que algunos de sus compañeros se motivaron a cederle parte del premio que ellos recibieron. Según las cuentas del equipo, cada uno recibía $5'800.000 por el premio, pero entonces decidieron darle a Pero $200.000 que quedaban como extra.

"Por mi lado, quiero darte un millón más en este momento. Tienes ese deseo de la moto, espero que te sirva un millón más", le expresó Kevyn a Pedro. Entonces Sofía también sorprendió a Pedro entregándole sus $800.000 y Roldán, por su parte, le dio otros $400.000 para ayudarlo con su sueño.

Bastante conmovido, Pedro agradeció a sus compañeros por apoyar su sueño. "Estoy muy feliz porque se me va a cumplir el sueño de la moto y eso lo quería hace varios años. Muchas gracias equipo. La verdad nunca en mi vida había tenido tanta plata, nunca en mi vida había garrado cinco millones de pesos".

