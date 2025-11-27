En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Neos ganó su primera prueba en el Desafío Siglo XXI y reunió el dinero para la moto de Pedro

Neos ganó su primera prueba en el Desafío Siglo XXI y reunió el dinero para la moto de Pedro

"Nunca había tenido tanto dinero", expresó Pedro bastante emocionado cuando sus compañeros empezaron a entregarle dinero para que cumpla su sueño en caso de salir del juego.

Por: María Paula González
Actualizado: 27 de nov, 2025
