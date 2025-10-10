Murió Carlos Barbosa, famoso actor de 'La Saga' y 'El clon', a los 81 años

La televisión colombiana está de luto tras conocerse que el famoso actor Carlos Barbosa Romero murió en la noche del 9 de octubre a los 81 años. Barbosa marcó a los televidentes colombianos con sus múltiples personajes en diversas telenovelas nacionales como 'La Saga, negocio de familia' o 'El clon'.



¿De qué murió Carlos Barbosa?

Miriam Bohórquez, actriz y pareja sentimental de Carlos Barbosa, comunicó que el actor falleció en la noche del 9 de octubre, luego de un tiempo enfrentando un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas de la médula ósea, una enfermedad que puede causar complicaciones óseas, renales y sanguíneas.

El mundo del entretenimiento colombiano despide este viernes 10 de octubre a Carlos Barbosa, actor que tuvo una marcada trayectoria en producciones de Caracol Televisión como 'El Divino', 'Vuelo secreto', 'La Saga, negocio de familia', 'Bermúdez y El Clon'.



¿Quién era Carlos Barbosa?

Carlos Alfonso Barbosa Romero nació en Cali, Valle del Cauca, el 15 de enero de 1944 y fue uno de los actores más emblemáticos de Colombia, con una carrera que abarcó teatro, televisión y cine, caracterizada por la versatilidad, la longevidad y una autenticidad escénica que lo convirtió en referente del arte dramático nacional.

Aunque su formación universitaria fue en Arquitectura en la Universidad del Valle, Barbosa se vinculó desde muy joven al teatro universitario, que con el tiempo evolucionó hacia el departamento de artes escénicas de dicha universidad. Posteriormente se unió a la Compañía de Teatro Nacional de Colombia, y su recorrido artístico incluyó giras con esa agrupación, periodos viviendo en San Andrés y Providencia, y una sólida participación en el Teatro Popular de Bogotá (TPB).



