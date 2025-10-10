En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Bogotá International Film Festival 2025: las películas que no se puede perder del evento de cine

Bogotá International Film Festival 2025: las películas que no se puede perder del evento de cine

Uno de los festivales de cine más importantes de la capital colombiana, el Bogotá International Film Festival (BIFF), inició su 11.ª edición. Conozca algunas de las películas imperdibles, recomendadas por críticos y comunicadores especializados.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Bogotá International Film Festival 2025: las películas que no se puede perder del evento de cine
"Valor sentimental", "Un simple accidente", "La virgen de la Tosquera" y "El agente secreto" hacen parte del BIFF 2025.
Cortesía

Publicidad

Publicidad

Publicidad