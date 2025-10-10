Belinda denunció a uno de sus ex por violencia: ¿de quién se trata y por qué?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) concedió medidas de protección a la cantante Belinda luego de que presentara una denuncia formal contra Lupillo Rivera por presunta violencia digital y mediática. La acción judicial, interpuesta el 2 de octubre de 2025, fue tramitada a través del despacho Maceo, Torres & Asociados, que representa legalmente a la intérprete de 'Luz sin gravedad' y 'En el amor hay que perdonar'.



La denuncia de Belinda a Lupillo Rivera

Según el documento judicial, la denuncia fue radicada tras considerar que el cantante vulneró la vida privada y la dignidad de Belinda a través de comentarios y publicaciones relacionados con su antigua relación sentimental. En consecuencia, la Fiscalía ordenó a Rivera no acercarse ni comunicarse con ella, abstenerse de realizar actos ofensivos y eliminar de sus redes sociales cualquier contenido que la mencione o aluda directamente.

El despacho legal de la artista destacó que ser una figura pública no significa que su vida íntima esté exenta de protección legal, señalando que los hechos denunciados configuran una forma de violencia de género y digital, así como una violación a los derechos humanos a la privacidad y a la dignidad. La defensa insistió en que la libertad de expresión no puede utilizarse como excusa para dañar la imagen o integridad emocional de una persona.

Hasta el momento, Lupillo Rivera no ha emitido un comunicado oficial sobre la denuncia. No obstante, en declaraciones previas al programa Ventaneando, aseguró que no temía enfrentar acciones legales y que “actuaba sin pedir permiso”.



El origen del conflicto: una relación que nunca dejó de ser noticia

El conflicto actual entre Belinda y Lupillo Rivera tiene sus raíces en una historia que comenzó en 2019, cuando ambos coincidieron como 'coaches' en el programa La Voz México. Fue allí donde, según múltiples reportes de prensa, surgió una relación sentimental breve pero intensa que rápidamente se convirtió en tema de interés mediático.



Rivera, hermano del fallecido cantante Jenni Rivera, confirmó en entrevistas posteriores que había mantenido un romance con la artista española-mexicana. En ese entonces, el vínculo atrajo la atención del público debido a la diferencia de edades entre ambos y al carácter reservado de Belinda con respecto a su vida amorosa.

El cantante incluso llegó a tatuarse el rostro de Belinda en el brazo, un gesto que generó gran controversia y que más tarde decidió cubrir. Según explicó, lo hizo por respeto a su pareja actual, Giselle Soto, y no por resentimiento hacia la intérprete.



Años después, el tema volvió a cobrar relevancia tras el lanzamiento de su libro autobiográfico 'Tragos amargos', en el que Lupillo relató pasajes íntimos de su relación con Belinda, incluyendo supuestos planes para tener hijos y los motivos que habrían llevado a la separación, entre ellos una presunta infidelidad.

Fue precisamente esta publicación la que detonó la denuncia. El entorno de Belinda sostiene que las revelaciones incluidas en el libro y los comentarios del artista constituyen una invasión a su vida privada y una forma de revictimización mediática, al exponer aspectos personales sin su consentimiento.

El cruce de declaraciones recientes entre ambos artistas reavivó la tensión. Días antes de la denuncia, Belinda fue abordada por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde al ser interrogada sobre Lupillo, respondió que “era irrelevante”. Rivera, por su parte, contestó con sarcasmo que coincidía con ella, pero añadió que “no estaba a su altura”.

Este intercambio, sumado al contenido del libro, parece haber sido el detonante final para que la artista decidiera recurrir a instancias judiciales. Fuentes cercanas al caso aseguran que el equipo legal de Belinda busca sentar un precedente respecto a los límites del discurso público sobre la vida privada de figuras del entretenimiento.

