En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Belinda denunció a uno de sus ex por violencia: ¿de quién se trata y por qué?

Belinda denunció a uno de sus ex por violencia: ¿de quién se trata y por qué?

La cantante mexicana tomó acciones legales en contra de una de sus exparejas. ¿Qué dijo al respecto?

Por: María Paula González
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Belinda
Belinda tomó acciones legales contra uno de sus ex -
Foto: @belindapop

Publicidad

Publicidad

Publicidad