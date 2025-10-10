Millie Bobby Brown sorprende en las redes con la primera foto junto a su hija y su esposo

La actriz compartió un carrusel con los momentos más especiales de su octubre, incluyendo una imagen familiar que confirma la nueva etapa que vive junto a Jake Bongiovi. Millie Bobby Brown volvió a emocionar a sus seguidores con una publicación que muestra el lado más íntimo de su nueva vida familiar. La protagonista de Stranger Things, de 21 años, compartió este jueves un carrusel de imágenes en Instagram donde, por primera vez, aparece junto a su hija y su esposo, Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi.

En la foto más comentada, la pareja posa abrazada en la atracción It’s a Small World de Disney, observando con ternura a su bebé. Aunque el rostro de la niña fue difuminado para proteger su identidad, la imagen transmite cercanía, calidez y complicidad. Brown acompañó la publicación con un breve texto: “Mi rápido octubre ”, dejando entrever que los últimos meses han estado llenos de cambios y momentos memorables.



Una familia formada desde el amor

En agosto, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi sorprendieron al anunciar que se habían convertido en padres mediante adopción. “Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, compartió la actriz en sus redes sociales, acompañando el mensaje con las palabras: “Y entonces, ahora somos tres”.

Desde entonces, ambos habían mantenido un perfil bajo respecto a su vida familiar. En algunas de las pocas fotos públicas, se les había visto paseando con cochecitos o portabebés, pero nunca mostrando el rostro de la pequeña. La nueva postal, por tanto, marca un hito para la pareja: el primer retrato oficial como familia.



A finales de septiembre, Jon Bon Jovi habló por primera vez sobre su nueva faceta como abuelo en el pódcast Dumb Blonde, conducido por Bunnie Xo. “Es increíble, muy loco, pero hermoso. Ellos adoptaron una niña, y desde luego que fuimos a conocer a la bebé, y ella inmediatamente se convirtió en nuestra nieta. ¿Me entendés? Nuestra bebé”, dijo el músico con evidente emoción.

El cantante, conocido por ser el líder de la banda de rock Bon Jovi, añadió con humor: “Yo soy ese tipo que es un denso, y sí, está buenísimo”. Sus palabras dejaron ver no solo su entusiasmo, sino también la cercanía familiar que mantiene con su hijo y su nuera, una relación que los fans describen como “entrañable y auténtica”.



Aunque el anuncio de la adopción tomó por sorpresa a muchos, Brown había hablado abiertamente sobre su deseo de ser madre joven. En una entrevista en el pódcast Smartless, contó: “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 y mi papá tenía 19. Desde que era una bebé, siempre quise ser madre como mi mamá lo fue conmigo”.

La actriz también explicó que, para ella, el amor y la crianza no dependen de la biología: “Formar una familia es definitivamente nuestro futuro. Pero tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar”. Según reveló, Jake compartía esa visión, aunque con una condición: “Jake me dijo: ‘No podemos hacer eso hasta que nos casemos’”.



Un amor que creció en silencio

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se conocieron en 2021 a través de Instagram. Lo que comenzó como una amistad virtual pronto se convirtió en una relación sólida. La pareja hizo pública su historia de amor con naturalidad, sin grandes anuncios ni poses mediáticas, y en abril de 2023 confirmaron su compromiso.

Un año después, en mayo de 2024, se casaron en una ceremonia íntima, seguida de una celebración en una villa italiana meses más tarde. Desde entonces, ambos se han mostrado unidos y enfocados en disfrutar su nueva etapa lejos de los reflectores.