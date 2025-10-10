En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Influencer La Jesuu denuncia a Yina Calderón ante la Fiscalía por presuntos comentarios racistas

Influencer La Jesuu denuncia a Yina Calderón ante la Fiscalía por presuntos comentarios racistas

El 9 de octubre, la creadora de contenido La Jesu publicó en su cuenta de Instagram una copia de la denuncia hacia la influencer.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Noticias Caracol
Yina Calderon
Calderon también amenazó con golpear a La Jesuu.
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad