Alina Lozano envía mensaje a Luly Bossa tras muerte de su hijo Ángelo: "Te doy las gracias"

El país se solidariza con Luly Bossa tras conocerse la lamentable noticia del fallecimiento de su hijo menor, Ángelo, quien murió el sábado 9 de marzo de 2024, a los 22 años.



A través de redes sociales, la actriz solicitó apoyo para solventar los gastos funerarios para darle a Ángelo un velorio como “Dios manda”.

Sus amigos y colegas se unieron para enviarle un mensaje de solidaridad, entre ellas Alina Lozano: “Te doy las gracias porque a través de ti, de tus luchas, de tus batallas y el amor por tu hijo, se visibilizan millones de mujeres en el mundo, de todos los colores, de todos los estratos, de todos los tamaños”.

De igual modo, la también actriz Yolanda Rayo le envió un conmovedor saludo a Luly Bossa: “Ahora Ángelo sí debe estar corriendo y caminando en el cielo, ya que aquí en la Tierra no lo podía hacer. Desde allá te va a cuidar él ahora a ti. Tú lo cuidaste durante muchísimos años”.

El actor Jairo Ordóñez comentó que se quedó sin palabras tras conocer la muerte del joven. Tan solo enfatizó que “Ángelo ya está en el cielo para acompañarte”.

¿Cuál era la enfermedad incurable que padecía Ángelo?

El joven de 22 años padecía distrofia muscular de Duchenne.

Luly Bossa le dijo a la revista Vea, en 2021, que su hijo “nació normal, a los 4 años y medio empezó a tener problemas con la marcha, porque veíamos que para levantarse del piso no lo hacía común y corriente, sino que tenía que ir haciendo escalas de las rodillas a los muslos... Pasaban los años y de pronto se caía en el colegio. A veces alguien le pasaba por el lado y lo tumbaba. Los médicos no me decían nada, hasta que a los 11 años y medio le dieron el diagnóstico”.

La distrofia muscular es un grupo de enfermedades que causan “debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular”, según Mayo Clinic.