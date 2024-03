¿Qué pasó con el papá de Ángelo, el hijo de Luly Bossa? La actriz respondió

La historia del hijo de Luly Bossa, Ángelo Bossa Brieva, ha tocado el corazón de los colombianos. La actriz reveló en la mañana del 9 de marzo que el joven de 22 años falleció. La intérprete se refirió a qué pasó con el papá de su hijo.



En una reciente entrevista en el podcast con Diva Rebeca, citada por el medio El País, Luly Bossa comentó que “lo que sucede con el papá de Ángelo es que me tocó hacerle cacería por Facebook para que diera la cara. Me volví hacker para encontrarlo”.

También relató que el proceso de crianza de Ángelo no fue fácil “porque el papá no ha querido ayudarme. De hecho, ninguno de los dos se ha hecho responsable de mis hijos”.

Tanto así que, de acuerdo con la actriz, cuando el progenitor de su hijo se enteró de que Luly tenía otro pequeño le dijo que “era estéril y que por eso no podría ser el papá de Ángelo”.

Cabe recordar que Luly Bossa tiene dos hijos. Ángelo, nacido el 20 de septiembre de 2001, era el menor.

Según su relato, debido a que ninguno de los dos sujetos respondió por sus descendientes, Luly Bossa se hizo cargo de ambos, pero lamentó que “ese es el error más garrafal que he cometido porque los hijos tienen derecho a conocer a su papá”.

Luly Bossa pide ayuda para recaudar fondos para el funeral de Ángelo

Por medio de un video en Instagram, la actriz comentó: "Hola, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda".

Asimismo, la actriz comentó: "Necesito ayuda. Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias. Mucha oración, por favor".

En la descripción de la publicación, Luly Bossa compartió una cuenta de ahorros del banco Bancolombia y otra cuenta de Nequi.