La enfermedad que padeció el periodista Juan Guillermo Ríos y la reflexión sobre su experiencia

El periodista Juan Guillermo Ríos murió en días pasados en la ciudad de Medellín, Antioquia. El comunicador, con un carrera que abarcó la radio, la televisión y la prensa escrita, tenía 74 años. Su muerte deja un vacío en el periodismo y un legado que muestra las incansables ganas de buscar las historias.

Ríos había contado en mayo de 2023 para el programa Los Informantes el intenso procedimiento al que fue sometido luego de que le encontraran un tumor. Un mal diagnóstico permitió que durante un año el tumor creciera y colocara en peligro casi definitivo su humanidad. Al inicio le dijeron que eran cálculos, pero tras análisis completos luego del año se encontró una invasión total del tumor. "Los médicos le dijeron a mis hijos: 'Tu papá no vuelve a caminar, no vuelve a ver y no vuelve a oír. Va a tener una vida muy limitada, es mejor que él se muera'", contó el propio periodista durante esa entrevista.

Uno de los hijos del periodista, Andrés Ríos, al confirmar la muerte de su padre, aseguró que la enfermedad que sufrió y las secuelas que quedaron le pasaron factura cerca de 27 años después de sobrevivir. La cirugía que le hicieron fue para extirparle un cáncer en el riñón, el colon además hizo una peritonitis muy grave que desembocó en una falla sistémica. Juan Guillermo Ríos murió varias veces y en ese momento su familia empezó a hacer consultas sobre si me desentubaba.



"Me salvé por un voto, el de mi mamá. Mi mamá dijo: 'No lo desentuben'. Y gracias a esa posición de mi mamá, que supongo que estoy aquí sentado", aseguró el periodista, agregando que tras la cirugía vinieron otros procedimientos tenaces. "A mí me falta el bazo, el riñón, parte del estómago... y ya recuperé bien la audición y el habla", indicó.



Como el tumor era enorme y alcanzaba a rozar el colon, Ríos era un paciente de altísimo riesgo. Después de haber salido bien del quirófano, una infección le generó una peritonitis fecal, varios paros cardíacos y un coma profundo que lo mandó a cuidados intensivos durante varios meses. "El estómago se reventó y me invadió todo. Tuve casi un año con el estómago abierto, totalmente abierto. Eso era para mí impresionante, yo dije: 'No, esto no, así no no vale la pena vivir. Me voy a dedicar a buscar un médico que me cierre el estómago y si no lo encuentro, pues me voy'".

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El periodista reveló que estuvo en coma casi cinco meses y el resto del año en la Unidad de Cuidados Intensivos. "Eso es no tener vida, porque en la UCI tú no ves el sol, entubado todo el tiempo sin poder hablar, la alimentación intravenosa", aseguró. Además de todo, hubo dudas de si había daños neurológicos, pero contra todos los pronósticos, Juan Guillermo Ríos sobrevivió, salió de la UCI pesando 29 kilos y con los aplausos y una calle de honor de los médicos y enfermeras del lugar.

"Al año volví a hablar, volví a ver bien y volví a oír. Yo pasé unos años donde todo lo que yo vivía era como como una película que se movía permanentemente para arriba y para abajo. Y aquí estoy bien, muy bien, y con una gratitud, como te digo, con la vida y con Dios. Y feliz, este soy yo (...) No tener cirugías hace más de un año para mí es un logro", relató el periodista en ese momento, agregando que fueron más de 40 cirugías, "tres infartos mortales y cuatro paros respiratorios, estoy feliz de estar aquí contándote esto. Y como te digo, soy un enamorado del amor, de la vida y de la gratitud, de la paz...".

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