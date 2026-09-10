Artista nacional se bajó del Festival Cordillera: ¿quién se presentará en su lugar?

A tan solo dos días del Festival Cordillera, una de las agrupaciones que conformaba el cartel de esta quinta edición publicó un comunicado anunciando la cancelación de su presentación en el evento. Al tiempo, desde el equipo del festival se dio a conocer quién será el nuevo artista que los reemplazará en su horario.

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El grupo que canceló su show en el Festival Cordillera fue Los de Adentro, banda de rock colombiana reconocida por canciones como 'Nubes negras', 'Una canción', 'Dime', entre otras. A través de sus redes sociales, el grupo conformado por José Matera, Bryan Visbal, Eliuth Martinez y Johann Daccarett dio a conocer el anuncio este jueves 10 de septiembre.



¿Por qué Los de Adentro no estarán en el Festival Cordillera?

"Con mucha tristeza queremos contarles que Los de Adentro no podremos presentarnos en esta edición del Festival Cordillera. Teníamos toda la ilusión de estar allí. Para nosotros era un honor hacer parte de un festival tan importante y, sobre todo, una oportunidad muy especial para reencontrarnos con ustedes", se lee en la primera parte del comunicado.



La agrupación colombiana resaltó que el motivo por el que decidieron cancelar su participación en este festival es "debido a circunstancias administrativas y logísticas que no permitieron concretar oportunamente las condiciones necesarias para nuestra participación" y agregaron que no fue fácil tomar la determinación de bajarse del escenario que ocuparían el domingo 13 de septiembre.



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Agregaron que un agradecimiento a los organizadores del evento y a los fans que celebraban la oportunidad de verlos en vivo, pero también apuntaron que esperan que haya nuevas oportunidades para encontrarse con sus fans de la capital del país. "Al Festival Cordillera y a Páramo por habernos tenido en cuenta y esperamos que muy pronto podamos encontrarnos en uno de sus escenarios. Y a ustedes, que siempre están, gracias por el cariño, los mensajes y por seguir acompañando nuestra música. Nos quedamos con las ganas de cantar juntos esta vez, pero sabemos que nos volveremos a encontrar".



¿Quién reemplazará a Los de Adentro en el Festival Cordillera?

Un nuevo artista nacional ocupará el lugar de Los de Adentro en el Festival Cordillera el domingo 13 de septiembre. La salida de la agrupación de rock le abrió las puertas del escenario Cotopaxi a la cantante colombo-española Maite, quien a su vez fue la ganadora del concurso 'Sonidos en la cumbre' que se organiza para dar a conocer nuevos talentos.

Ahora será Maite la que llegará al escenario Cotopaxi a las 3:45 de la tarde del segundo día del festival para animar al público con su proyecto musical solista. 'Amazona', 'Amor de media noche', 'Que cambie de bando', entre otras son algunas de las canciones que la artista ha lanzado y en las que fusiona el pop latino con el flamenco.

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"Vamos a sacar Cordillera adelante… y ustedes vienen con nosotros 🥹💃 Detrás de un escenario hay MUCHO más de lo que se ve: caos, reuniones, ensayos, corredera, risas y un combo de personas que está dejándolo todo para que esto pase", escribió la artista en un video en el que mostró cómo se prepara para su paso por el festival bogotano.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co