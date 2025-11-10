En vivo
Así avanzan semifinalistas del Desafío Siglo XXI hacia Tobia: hay un nuevo integrante en Neos

Los competidores continúan su recorrido por Colombia con destino a Tobia, Cundinamarca. Sin dinero y dependiendo del apoyo de las comunidades, las duplas enfrentan nuevas pruebas y encuentros inesperados.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de nov, 2025
Semifinalistas del Desafío Siglo XXI avanzan hacia Tobia: hay un nuevo integrante en el equipo Neos
Durante la jornada, los semifinalistas continúan buscando transporte y alojamiento. -
Desafío Siglo XXI

