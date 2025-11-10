Así avanzan semifinalistas del Desafío Siglo XXI hacia Tobia: hay un nuevo integrante en Neos

La travesía del Desafío Siglo XXI sigue sumando kilómetros, historias y emociones. En la etapa semifinal, los participantes emprendieron un nuevo reto: avanzar hacia Tobia, Cundinamarca, utilizando únicamente su ingenio y las ayudas que encuentren en el camino. El recorrido ha puesto a prueba su resistencia, pero también su empatía con las personas que los reciben en pueblos y veredas del país.

Durante la jornada, los semifinalistas continúan buscando transporte y alojamiento, un reto que depende de su condición física y de su capacidad para conectar con las comunidades locales. Algunos de ellos logran conseguir vehículos que los acercan a su destino, mientras otros deben recurrir a la hospitalidad de los habitantes para obtener comida o un lugar donde pasar la noche.



Kevyn y Valkyria: una nueva etapa en la conformación de Neos

Entre las duplas más activas de esta fase se encuentran Kevyn y Valkyria, ganadores de ediciones anteriores, quienes ahora buscan completar su equipo, denominado Neos. Durante su paso por el departamento de Córdoba, los competidores se encontraron con una mujer que llamó su atención por su energía y condición física. Se trata de Sofía, una licenciada en Educación Física y concejal de su municipio, quien no dudó en aceptar la invitación para sumarse al reto.

Sofía relató que es madre de una niña y que su mayor motivación es servir de ejemplo para los deportistas de su comunidad. Explicó que representa a su pueblo, un lugar que carece de agua potable y donde muchas familias deben transportarla a caballo desde un pozo conocido como El Pital. "Me había inscrito dos veces al Desafío, y ahora, de repente, se me dio la oportunidad", expresó emocionada al momento de despedirse de su familia antes de iniciar la competencia.



Antes de integrarse oficialmente al equipo, Sofía debió realizar una breve prueba física. Ejecutó una serie de burpees (un ejercicio de alta intensidad) para demostrar su preparación, y su desempeño convenció a Kevyn y Valkyria de que estaba lista para unirse a Neos. La nueva integrante se despidió de su hija mediante una llamada telefónica y recibió el apoyo de su pareja, quien presenció el momento en el que ella emprendió su viaje.



Tina y Eleazar: una amistad bajo la lupa

Mientras tanto, otros momentos del capítulo giraron en torno a las relaciones personales entre los competidores. Tina, una de las semifinalistas, fue consultada sobre su vínculo con Eleazar. Aunque los seguidores del programa especulan sobre una posible relación sentimental, ella aclaró que siente un aprecio genuino por él, pero solo como amigo. "Lo quiero mucho, pero solo es cariño de amistad", afirmó durante una conversación dentro del vehículo que los trasladaba a su siguiente destino.



El episodio mostró también las distintas estrategias que los equipos emplean para avanzar. Algunos logran ganarse la simpatía de los pobladores y reciben alimentos o alojamiento, mientras otros deben esforzarse por mantener el ritmo y evitar quedarse atrás. La jornada estuvo marcada por momentos de solidaridad, como cuando una familia ofreció desayuno y refrigerios a uno de los grupos, gesto que fue recibido con agradecimiento.

En medio de la competencia también hubo espacio para las emociones. Rosa, una de las concursantes, vivió un momento especial al reencontrarse con su familia a través de una videollamada. Su compañero, Gero, también recibió palabras de apoyo de sus padres, quienes le enviaron un mensaje de ánimo desde casa. Ambos reconocieron que la llamada les dio un impulso para continuar.

