Así fue el espectacular show de Michael Jackson que cambió la historia del Super Bowl para siempre

Durante décadas, el Super Bowl ha sido uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, pero no siempre su espectáculo de medio tiempo tuvo la relevancia cultural y mediática que hoy lo caracteriza. Ese giro definitivo ocurrió el 31 de enero de 1993, cuando Michael Jackson, el indiscutible Rey del Pop, subió al escenario del Rose Bowl de Pasadena para protagonizar el intermedio del Super Bowl XXVII.



Aquella presentación no solo marcó un antes y un después en la historia del evento, sino que transformó para siempre la manera en que la NFL entendió el entretenimiento en su máxima vitrina.

Antes de la llegada de Jackson, el show de medio tiempo era considerado un espacio secundario. Bandas universitarias, espectáculos coreográficos y artistas cuya popularidad no era tan masiva eran los encargados de llenar esos minutos mientras el público aprovechaba para cambiar de canal. El interés era tan bajo que, según The Hollywood Reporter, en 1992, la cadena Fox logró arrebatarle a NBC cerca del 22 % de la audiencia al emitir un episodio especial de In Living Color durante el descanso del Super Bowl. Aquella cifra fue una alerta para la NFL, que entendió que debía replantear su estrategia si quería conservar la atención del público.

La respuesta fue una apuesta sin precedentes. La liga recurrió a Radio City Productions para diseñar un espectáculo de gran impacto y, finalmente, la propuesta llegó a Michael Jackson, quien desde 1993 atravesaba uno de los momentos más altos de su carrera.



Aunque el artista solicitó un millón de dólares por su participación, la NFL mantuvo su política de no pagar honorarios a los artistas del medio tiempo, una norma que sigue vigente hasta hoy. A cambio, se acordó una alianza con Frito-Lay que incluyó una donación de 100.000 dólares y un anuncio televisivo de 30 segundos para la fundación Heal the World, creada por Jackson un año antes con el objetivo de “mejorar las condiciones de los niños en todo el mundo”.



¿Cómo fue el show de Michael Jackson en el Super Bowl de 1993?

El inicio del espectáculo fue tan simple como impactante, Michael Jackson emergió desde una plataforma bajo el escenario y permaneció completamente inmóvil durante cerca de 90 segundos, desafiando cualquier norma televisiva de la época. Esa quietud, lejos de aburrir, capturó la atención absoluta de los espectadores quienes le aplaudieron.



Cuando finalmente se movió, el estadio estalló y millones de personas frente al televisor entendieron que estaban presenciando algo distinto a todo lo anterior.

El repertorio fue un recorrido cuidadosamente seleccionado por su carrera: “Jam”, “Billie Jean”, con su icónico moonwalk, y “Black or White” marcaron la parte más enérgica del espectáculo. El cierre llegó con un tono más emotivo, cuando Jackson interpretó “We Are the World” y “Heal the World”, rodeado por 3.500 niños del área de Los Ángeles, en una imagen que reforzó el mensaje humanitario que quiso transmitir desde el escenario más visto del país.

Las cifras confirmaron el impacto histórico de la presentación. Con 133 millones de espectadores, el show de Michael Jackson se convirtió en el espectáculo de medio tiempo más visto de todos los tiempos en ese momento y en una de las transmisiones televisivas con mayor audiencia de la historia. A partir de ese momento, el descanso del Super Bowl pasó a ser un evento dentro del evento.

Hoy, más de tres décadas después, la actuación de Michael Jackson sigue siendo el punto de referencia con el que se comparan todos los shows de medio tiempo. No solo elevó el estándar de producción y puesta en escena, sino que redefinió la relación entre deporte, música y cultura popular.

Ahora, con el Super Bowl 2026 la expectativa vuelve a crecer, pues Bad Bunny se prepara para asumir ese desafío histórico, consciente de que el camino que recorrerá fue trazado en 1993 por un artista que transformó para siempre el espectáculo de medio tiempo.

