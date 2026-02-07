“Conseguí decirle adiós”: Natalia Jiménez sobre el emotivo regalo de familia de Yeison Jiménez

Natalia Jiménez ha sido una de las artistas que más ha lamentado públicamente la muerte de Yeison Jiménez. Más allá de una relación profesional, entre ambos se consolidó una amistad cercana durante las grabaciones de La Voz Kids y La Voz Senior Colombia en 2021, cuando el cantante colombiano se desempeñó como asesor del equipo de la intérprete española. En ese espacio televisivo, Yeison fue una figura clave en el acompañamiento artístico y humano de los participantes, un rol que también fortaleció el vínculo entre ambos artistas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En una de las más recientes emisiones del programa La Red, de Caracol Televisión, Natalia Jiménez habló abiertamente sobre temas relacionados con la salud mental, un asunto que ha marcado su vida personal y su carrera artística. Durante la entrevista, la cantante habló sobre su diagnostico de Trastorno por Déficit de Atención (TDA) y Asperger, condiciones que, según explicó, le permitieron comprender comportamientos y emociones que durante años no lograba explicar.

“Ha sido muy bonito reconciliarme conmigo misma y con ese aspecto de mi vida porque al final yo como que sufría mucho con cosas que hacía que no sabía por qué las hacía y entonces me echaba mucho la culpa a mí misma”, expresó la artista. Natalia reconoció que, antes de su diagnóstico, se cuestionaba constantemente por no reaccionar como los demás ante ciertas situaciones y por sentirse sobreestimulada en entornos cargados de luces o sonidos.



En ese mismo espacio, habló del esfuerzo que implica para ella interactuar socialmente. “Tengo que enmascarar continuamente”, dijo, al explicar que muchas veces debe ocultar lo que siente para poder desenvolverse con normalidad. Sin embargo, afirmó que su carrera artística le ha permitido mantenerse conectada con otras personas y evitar el aislamiento.



Natalia Jiménez también abordó con franqueza los episodios de depresión que ha enfrentado y los pensamientos suicidas que, según explicó, han estado ligados a la impulsividad asociada a su trastorno. “La depresión es muy traicionera”, afirmó, al tiempo que insistió en la importancia de buscar ayuda profesional. En su caso, señaló que optó por la terapia como herramienta principal, luego de haber tenido experiencias negativas con la medicación.

Publicidad

Un regalo con el que la cantante "consiguió decirle adiós"

Este contexto personal y emocional estuvo muy presente durante el concierto homenaje que se realizó en Bogotá en honor a Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta en Boyacá. El evento, llevado a cabo en el estadio El Campín bajo el nombre Mi Promesa 2.0, reunió a miles de personas y mantuvo el concepto artístico que el propio cantante había diseñado para su gira.

Natalia Jiménez fue una de las artistas invitadas y protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la noche al interpretar 'Pedazos', la canción que había grabado junto a Yeison Jiménez. Antes de cantar, la artista confesó que nunca imaginó tener que hacerlo sola. Visiblemente afectada, hizo varias pausas y se disculpó con el público mientras intentaba contener las lágrimas.

Publicidad

Posteriormente, en entrevista con La Red, Natalia contó que durante ese homenaje pudo conocer a la hermana y a la esposa del cantante, quienes la visitaron en su camerino. El encuentro estuvo marcado por un gesto que la emocionó profundamente. “Me hicieron un estuchito de madera precioso con una carta hermosa, diciéndome cosas bellísimas, que me hizo llorar cuando la leí”, relató.

Para la cantante, ese regalo representó un cierre emocional que había estado buscando desde la muerte de su amigo. “Fue muy lindo porque siento que ya conseguí decirle adiós. Pude despedirme como se merecía y yo también encontré un cierre en todo eso”, expresó. Natalia confesó que le había resultado muy difícil ver las noticias y las reacciones en redes sociales sin poder hacer nada, por lo que ese gesto de la familia tuvo un significado especial.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co