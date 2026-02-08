El último mensaje que compartió Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down, antes de su fallecimiento

La última publicación de Brad Arnold, vocalista y miembro fundador de la banda de rock 3 Doors Down, se ha convertido en un mensaje profundamente conmovedor para sus seguidores tras confirmarse su fallecimiento el pasado 7 de febrero, a los 47 años. En ella, el músico expresó gratitud por la vida y por el momento que atravesaba junto a sus seres queridos, sin saber que sería su despedida pública.



Seis semanas antes de su muerte, Arnold compartió en Instagram una imagen tomada durante la celebración de Navidad. En la fotografía aparece junto a su esposa, Jennifer Sanderford, y su perro, posando frente a un árbol decorado. Acompañando la imagen, el cantante escribió un mensaje breve pero cargado de significado: “Feliz Navidad a todos. ¡No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy de estar aquí!”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ahora, con el paso del tiempo y tras conocerse la noticia, esas palabras adquirieron un valor emocional aún mayor para sus fans y para la comunidad musical que hoy lo despide.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada el sábado por la propia banda a través de un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje, 3 Doors Down informó que su “miembro fundador, vocalista y baterista original” murió de manera pacífica mientras dormía, acompañado por su esposa y su familia, tras una valiente lucha contra el cáncer.



“Con su amada esposa Jennifer y su familia a su lado, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía tras su valiente batalla contra el cáncer”, señaló la agrupación. El comunicado también destacó el impacto que Arnold tuvo en la música y en varias generaciones de seguidores, subrayando que su composición se convirtió en un referente cultural, especialmente con canciones que marcaron el inicio del nuevo milenio.



Brad Arnold había hecho público su diagnóstico en mayo del año anterior, cuando reveló que padecía carcinoma renal de células claras con metástasis pulmonar, un tipo de cáncer de riñón en etapa cuatro. En un video publicado en Instagram el 7 de mayo, explicó que acudió al hospital tras sentirse enfermo durante varias semanas. “Me diagnosticaron carcinoma renal de células claras con metástasis pulmonar. Está en estado 4, lo cual no es muy bueno”, dijo entonces.

Publicidad

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el músico se mostró sereno y firme en su fe. “Pero servimos a un Dios poderoso, y él puede con todo”, expresó en ese mismo mensaje. “Así que no tengo miedo. Sinceramente, no le tengo miedo en absoluto”, agregó, aunque también reconoció que la situación obligó a la banda a cancelar su gira de verano.

En el comunicado oficial, 3 Doors Down también recordó el legado artístico de Arnold, señalando que su música trascendió los escenarios y generó momentos de conexión, alegría y experiencias compartidas que perdurarán en el tiempo. Canciones como Kryptonite, escrita cuando tenía apenas 15 años durante una clase de matemáticas, se convirtieron en himnos del rock de principios de los años 2000 y consolidaron a la banda en la escena internacional.

Publicidad

Más allá de su carrera musical, la agrupación destacó su dimensión humana. Arnold fue recordado como un esposo devoto y una persona cuya amabilidad, humor y generosidad dejaron una huella profunda en quienes lo conocieron. “Su música resonó mucho más allá del escenario”, indicó la banda, resaltando que su impacto no solo fue artístico, sino también personal.

La familia del cantante agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas tras su fallecimiento y pidió respeto por su privacidad en este momento de duelo. Mientras tanto, seguidores de todo el mundo han acudido a sus redes sociales para dejar mensajes de despedida.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co