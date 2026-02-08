Este sería el último audio de Yeison Jiménez antes de su muerte; habló de sus planes musicales

Georgy Parra, además de ser el productor musical y el ingeniero detrás de muchas de las canciones con las que Yeison Jiménez conquistó a su público, fue también uno de sus amigos más cercanos. Durante años compartieron jornadas de trabajo, proyectos creativos y una relación construida desde la confianza y la música. Esa cercanía es la que hoy permite conocer uno de los testimonios más íntimos del artista, el último audio que Yeison Jiménez habría enviado antes de su muerte.



El registro de voz fue revelado en primicia por el programa El Klub de La Kalle, durante una entrevista concedida por Parra, quien compartió el mensaje que Yeison Jiménez le envió el 9 de enero a las 2:00 de la tarde, apenas un día antes del accidente aéreo en el que perdió la vida.

El audio no contiene despedidas ni presagios, sino la voz de un artista creativo, lleno de ideas y con la mirada puesta en el futuro.

En el mensaje, Yeison se dirige a su productor con el tono cercano que los caracterizaba:

“Tengo mucha música, Georgy; tengo muchos planes, muchas cosas en la cabeza. Toca comenzar a ejecutar porque tengo mucha música. Gloria a Dios, ahí hay música por toneladas, perro”, se escucha decir al cantante, dejando ver el momento creativo que atravesaba y la cantidad de material que tenía preparado.



Tal como dejó claro la conductora del programa, Yeison Jiménez era una persona muy espiritual y en las comunicaciones con el productor siembre cerraba sus mensajes con bendiciones.



Georgy Parra relató que respondió al mensaje con entusiasmo, animándolo a lo que parecía ser un año decisivo para su carrera. Según contó en El Klub de La Kalle, le dijo que había que “romper este 2026”, a lo que Yeison contestó con un sencillo pero significativo “Amén, rey”. Esa fue la última interacción entre ambos.

La conversación no quedó solo en palabras. Ese mismo día estaba programada una reunión clave a las 5:30 de la tarde en una sala del Country Club de Medellín. Allí, el equipo debía recibir material definitivo para avanzar con varios de los proyectos que ya estaban en marcha. Sin embargo, ese encuentro nunca ocurrió. Pues la noticia de la muerte de Yeison Jiménez cambió por completo el rumbo de lo que venía.

Yeison Jiménez habría dejado grabado un catálogo musical con más de 50 canciones

Durante la entrevista, Parra también habló de algunos de los planes musicales que Yeison había dejado adelantados. Uno de los más comentados fue una colaboración con Maluma, proyecto que, aunque no tenía fecha inmediata de lanzamiento debido a las agendas de ambos artistas, ya se encontraba en proceso creativo. Según explicó el productor, Yeison había enviado tres propuestas musicales y estaban en etapa de selección para definir cuál sería la canción definitiva.

Más allá del éxito comercial, el productor recordó que Yeison Jiménez tenía inquietudes profundas sobre el rumbo de su carrera. Uno de sus deseos era hacer una pausa alrededor de los 35 años para enfocarse en la música cristiana. Como parte de ese anhelo, dejó grabada una canción junto a Alex Campos, tema que posteriormente fue protagonista de un emotivo homenaje con drones realizado en el estadio El Campín.

La entrevista también permitió conocer aspectos más personales del vínculo entre ambos. Parra compartió que en su estudio conserva un cuadro conmemorativo elaborado en acrílico y lámina de oro en honor a Yeison Jiménez.

“Él fue feliz en ese estudio”, dijo el productor al recordar las largas jornadas de grabación que compartieron.

Este último audio se suma a la información revelada sobre el amplio catálogo musical que el artista dejó grabado. De acuerdo con Georgy Parra, Yeison Jiménez alcanzó a registrar más de 50 canciones, algunas completamente terminadas y otras en diferentes fases de producción. La disciplina con la que trabajaba le permitió adelantar proyectos con meses de anticipación, dejando una base sólida para futuros lanzamientos.

Parra fue enfático en señalar que cualquier decisión sobre este material se tomará en conjunto con la familia del cantante, quienes ahora tienen a su cargo la administración del catálogo musical.

“Me conecté con la familia… vamos a estar juntos porque finalmente ellos ya van a estar a cargo de todo lo que se viene de Yeison”, explicó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co