¿Vuelve Patito Feo? Patito y Antonella aparecen en redes y despiertan la ilusión de sus seguidores

Patito Feo es una de las telenovelas musicales argentinas que marcó a toda una generación. Desde su estreno en 2007, la historia protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar se convirtió en un fenómeno juvenil que trascendió fronteras. Con dos temporadas al aire, la serie conquistó a miles de espectadores en distintos países y alcanzó un éxito mundial que se tradujo en giras internacionales y canciones que aún permanecen en la memoria colectiva, como “Amigos del corazón” y “Tango llorón”.



A casi dos décadas de su debut, esta historia volvió a dar de qué hablar y encendió la expectativa de los seguidores. En las últimas horas, las protagonistas de la ficción sorprendieron al borrar todas las publicaciones de sus redes sociales para luego compartir, cada una por separado, un video enigmático que rápidamente desató especulaciones. Laura Esquivel, quien interpretó a Patito, y Brenda Asnicar, recordada por su papel de Antonella, publicaron piezas audiovisuales distintas, pero claramente conectadas entre sí.

En ambos videos se escuchan canciones emblemáticas de la serie, como “Y Ahora Qué” y “Las Divinas”, mientras se refuerzan los rasgos característicos de los personajes que las hicieron famosas. Cada grabación parece recrear, la esencia de Patito y Antonella, para luego concluir en una llamada telefónica que conecta ambos videos.

En el video compartido por Laura Esquivel, se observa a la actriz escribiendo en lo que aparenta ser un diario, algo muy característico de Patito, en una escena íntima. De repente, recibe una llamada y, al contestar, aparece en pantalla la letra “B”, acompañada de un emoji de corona, un guiño que muchos interpretaron como una referencia directa a Brenda Asnicar.



Por su parte, en el video de Brenda Asnicar se la ve ingresar a un hotel y realizar una llamada desde un celular, momento en el que se escucha claramente el “Hola” de Laura Esquivel, cerrando así el círculo entre ambas publicaciones.



Por ahora, no se ha confirmado si Patito Feo regresará oficialmente a la televisión. Sin embargo, todo indica que las dos artistas estarían trabajando juntas en algún proyecto vinculado con la serie. Lo cierto es que, tras casi 20 años, el posible reencuentro entre Patito y Antonella despertó una ola de emoción entre los seguidores, que hoy se mantienen atentos a cualquier novedad.

Otro detalle que llamó la atención de los fanáticos es el cambio en las imágenes de perfil de ambas artistas. Laura Esquivel adoptó una imagen con círculos degradados en tonos azul, verde, amarillo y rosa, mientras que Brenda Asnicar eligió una similar, pero con colores lila, verde, azul y morado. Esta coincidencia visual reforzó aún más las teorías sobre un proyecto conjunto.

Mientras crecen las expectativas, ambas continúan activas en sus respectivas carreras. Laura Esquivel se ha mantenido vinculada al teatro y a la música como solista, con recientes apariciones sobre los escenarios. Brenda Asnicar, en tanto, continuó su camino en la actuación tras Patito Feo, además de incursionar en la música, la moda y la presentación.

Por ahora, el misterio sigue intacto. Lo único claro es que el cariño por Patito Feo permanece vivo, pues las publicaciones ya cuentan con más de 20 mil visualizaciones y más de 2 mil comentarios, con apenas dos videos, sus protagonistas lograron revivir la ilusión de toda una generación que hoy espera, con atención y entusiasmo, saber qué se viene.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co