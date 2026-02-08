El ‘totazo’ que sufrió Shakira al caerse durante su concierto en El Salvador: video

Entre banderas, pelucas de color lila, ropa de cuero y látex negro miles de salvadoreños y centroamericanos se reunieron este sábado a la calles circundantes del estadio nacional Jorge 'Mágico' González para asistir al primero de cinco conciertos que la cantante colombiana Shakira dará en El Salvador como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

A sus 48 años, la "loba" atrajo a El Salvador a sus admiradores guatemaltecos, hondureños, costarricenses y nicaragüenses, quienes desataron su euforia desde horas antes del inicio del concierto entonando sus canciones y vistiendo atuendos característicos de la estrella pop.



A la espera para ingresar al estadio también hubo tiempo para el comercio y la comida. Entre los miles de personas se desplazaban vendedores de camisas, pañuelos, llaveros y hasta billetes con el rostro de Shakira, además de colocarse numerosos puestos con comida entre un amplio despliegue militar.



Video de la caída de Shakira

Ya en el concierto, que fue coreado por los miles de personas en el estadio y dejó una huella mágica para El Salvador, la cantante colombiana sufrió una dura caída cuando entonaba ‘Si te vas’, uno de sus clásicos. En un paso en falso, la artista terminó en el piso de manera aparatosa, mientras sus fanáticos temieron lo peor.



#Famosos | Shakira sufrió una caída durante su primer concierto en El Salvador, se levantó de inmediato y continuó su presentación ante el público.



Más noticias: https://t.co/9yui9xi6ab pic.twitter.com/2dmxvYOqun — La Noticia SV (@lanoticiasv) February 8, 2026

No obstante, la cantante se levantó, se sacudió y sacó adelante el concierto ante los aplausos de sus fanáticos. El Salvador se convierte así en el único de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop en esta gira, con la que Shakira rompió a finales de enero el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares.

Esta serie de conciertos se inaugura entre el entusiasmo de sus seguidores y de reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, para hacer posible los eventos.

Con información de EFE