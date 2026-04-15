Así puede participar en Yo Me Llamo 2026: link oficial, requisitos y fechas clave

La experta en descubrir los dobles perfectos, Amparo Grisales, junto al maestro César Escola y Aurelio Cheveroni, ya avanzan en la búsqueda de los mejores imitadores del país para una nueva edición del concurso musical Yo Me Llamo, producido por Caracol Televisión. La convocatoria está dirigida a personas que consideren tener un parecido físico y vocal con artistas reconocidos y que quieran presentarse ante el jurado del programa.

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Interesados deben tener en cuenta que el registro se realiza únicamente de forma virtual y no tiene ningún costo para los aspirantes. La producción reiteró que no es necesario acudir a intermediarios ni realizar pagos a terceros, ya que todo el proceso se gestiona directamente desde el portal oficial del programa.

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Las inscripciones virtuales ya se encuentran abiertas y estarán disponibles hasta el próximo 26 de abril a las 11:59 de la noche. Después de esa fecha, el equipo de producción comenzará la etapa de revisión de los materiales enviados para seleccionar a los aspirantes que continuarán en las siguientes fases del proceso.



Paso a paso para participar en Yo Me Llamo 2026

Las personas interesadas en participar deben seguir una serie de pasos dentro de la plataforma oficial del programa. El proceso es el siguiente:



El aspirante debe ingresar al sitio web oficial del programa (https://www.caracoltv.com/yomellamo) y registrarse con sus nombres y apellidos completos. También debe escribir un correo electrónico activo y crear una contraseña personal que le permita ingresar nuevamente al sistema.

También debe escribir un correo electrónico activo y crear una contraseña personal que le permita ingresar nuevamente al sistema. Después de crear la cuenta, el participante debe iniciar sesión y llenar un formulario con datos personales. Entre la información solicitada se encuentran el número de documento de identidad, ciudad de residencia, número telefónico, profesión u ocupación y otros datos básicos de contacto.

Entre la información solicitada se encuentran el número de documento de identidad, ciudad de residencia, número telefónico, profesión u ocupación y otros datos básicos de contacto. En la siguiente etapa, el aspirante debe indicar cuál es el artista que desea representar en el concurso. También debe mencionar algunas canciones que tenga preparadas para interpretar durante las audiciones.

También debe mencionar algunas canciones que tenga preparadas para interpretar durante las audiciones. En medio del proceso, el sistema solicita cargar una fotografía del rostro en la que la cara sea visible y no esté cubierta por accesorios como gorras o gafas oscuras. De manera opcional, puede adjuntar una fotografía de cuerpo completo.

El último paso consiste en grabar y subir el primer video de presentación, el cual debe durar máximo un minuto. En él, el aspirante debe decir su nombre completo, explicar por qué eligió a ese artista y contar las razones por las que desea participar en el programa. El segundo video debe durar máximo tres minutos. En este material, el participante debe aparecer interpretando una canción del artista elegido, mostrando su voz y habilidades de imitación.

Antes de finalizar el proceso, el aspirante debe verificar que todos los datos y archivos estén correctos. Finalmente, debe hacer clic en el botón de envío para completar la inscripción.



Requisitos para participar en Yo Me Llamo 2026

Los participantes deben cumplir ciertos requisitos básicos para ser tenidos en cuenta durante la selección.



Ser mayor de 18 años para participar en la versión principal del concurso.

para participar en la versión principal del concurso. Tener entre 5 y 13 años en el caso de la convocatoria especial para menores en la versión infantil Yo Me Llamo Mini, quienes deben contar con autorización de sus padres o acudientes.

en el caso de la convocatoria especial para menores en la versión infantil Yo Me Llamo Mini, quienes deben contar con autorización de sus padres o acudientes. Además, los aspirantes deben contar con acceso a un dispositivo que permita grabar videos y subir archivos a internet, ya que todo el proceso de audición inicial se realiza de forma virtual.

El programa es uno de los formatos de entretenimiento más reconocidos de la televisión colombiana, con múltiples temporadas emitidas a lo largo de los años. En cada edición, los concursantes tienen la oportunidad de darse a conocer ante el público nacional y desarrollar una carrera artística.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co