Así lucía Vanessa Pulgarín antes de convertirse en Miss Grand International All Stars

La colombiana Vanessa Pulgarín, de 34 años de edad, ganó este sábado en Tailandia la primera edición del concurso de belleza 'MGI All Stars', en el que participaron 56 mujeres procedentes de 38 países, que habían competido antes en otros certámenes internacionales como Miss Universo y Miss Mundo. Al final de una gala que se extendió durante cinco horas en un aforo de Bangkok, la representante de Colombia -que siempre figuró entre las contendientes más fuertes- fue proclamada ganadora al vencer en última instancia a Faith María Porter, otra gran favorita de la edición y quien representó a Ghana.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La nueva reina, que trabaja como modelo profesional, participó en la última edición de Miss Universo, celebrada el noviembre pasado también en Tailandia, en la que destacó por su pasarela pero no logró avanzar al grupo de cinco finalistas. A mediados de mayo, igual que el resto de competidoras, Pulgarín volvió a Tailandia para incorporarse en esta competición que pretende "brindar una nueva oportunidad a mujeres que buscan seguir brillando sobre el escenario", según ha explicado la empresa organizadora, Miss Grand International (MGI).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Así era Vanessa Pulgarín antes de convertirse en Miss Grand International All Stars

En sus primeras apariciones digitales, Vanessa Pulgarín mostraba una estética considerablemente más natural. Fotografías antiguas, compartidas por seguidores y archivos digitales, dejan ver un rostro con menor intervención estética, maquillaje más sutil y un estilo relajado que respondía a una etapa inicial como creadora de contenido.

Su figura ya destacaba por sus proporciones, pero su presentación en ese momento se alineaba más con tendencias juveniles y cercanas. Cabello, vestuario y poses reflejaban una personalidad en construcción, lejos de la precisión visual que hoy caracteriza sus sesiones profesionales. Este periodo no solo evidencia un punto de partida, sino también una conexión más directa con su audiencia, basada en la espontaneidad y la naturalidad.



Publicidad

El cambio físico y los retoques estéticos

Con el paso del tiempo, la transformación física de Pulgarín comenzó a ser más evidente. En redes sociales se han señalado posibles cambios en su rostro y figura, incluyendo modificaciones en labios, nariz y contorno facial, así como una mayor definición corporal. Si bien la propia modelo no ha detallado públicamente cada procedimiento, lo cierto es que su imagen actual responde a un estándar más pulido, que suele asociarse con la preparación para escenarios internacionales. En la industria de los reinados, este tipo de ajustes suele ser parte de un proceso frecuente en el que las participantes buscan resaltar ciertos rasgos para proyectar una imagen competitiva.

Más allá de las especulaciones, lo que se observa es una evolución coherente con el entorno en el que se ha desarrollado. Su apariencia actual muestra mayor simetría facial, una piel con acabado uniforme y una figura trabajada tanto desde el ámbito estético como físico.



Otra colombiana también quedó en el top

Priscila Londoño fue coronada como Miss Grand Colombia 2022 y logró posicionarse entre las cinco mejores del Miss Grand International de ese mismo año. Durante la competencia realizada en Bangkok, ambas representantes colombianas tuvieron una participación destacada. A lo largo del certamen hicieron parte de diferentes actividades oficiales, presentaciones ante el público, desfiles en traje de baño, pasarelas en traje de gala y otros eventos organizados por la franquicia internacional.

Publicidad

Desde las primeras etapas, el desempeño de las dos candidatas llamó la atención tanto de los seguidores como de los expertos en reinados, lo que las ubicó entre las favoritas para avanzar en la competencia. Al finalizar el concurso, Priscila Londoño consiguió un puesto dentro del Top 10, mientras que Vanessa Pulgarín logró avanzar hasta quedarse con la corona del certamen.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE EFE