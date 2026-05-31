Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres en secreto antes de su fiesta de lujo en Italia: fotos

En un giro digno de las grandes historias de amor de la farándula internacional, la superestrella del pop Dua Lipa y el actor británico Callum Turner ya son oficialmente marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio este 31 de mayo de 2026 en una ceremonia civil discreta en Londres, adelantándose a lo que promete ser una de las bodas más fastuosas del año en Italia.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Según reveló el tabloide británico The Sun, el enlace tuvo lugar en el histórico Old Marylebone Town Hall, un emblemático registro civil de la capital británica conocido por acoger bodas de celebridades. El evento se caracterizó por su bajo perfil: una celebración íntima en la que apenas participaron un reducido grupo de familiares y amigos cercanos.



Fotos de la boda íntima entre Dua Lipa y Callum Turner

Lejos de los flashes y el habitual despliegue mediático que acompaña a figuras de su calibre, Dua Lipa y Callum Turner apostaron por la sencillez. Fotografías filtradas y retomadas por la prensa británica muestran a la cantante luciendo un elegante conjunto blanco —acompañado de guantes y sombrero—, mientras que el actor optó por un clásico traje azul marino. A la salida del recinto, los recién casados fueron recibidos con una lluvia de confeti antes de retirarse en un icónico taxi negro londinense.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con información citada por The Sun, la ceremonia civil no fue más que el primer paso para formalizar legalmente su unión. La verdadera celebración estará reservada para los próximos días en Sicilia, Italia, donde la pareja prepara un evento de alto nivel que se extenderá durante tres días.

Las fuentes del tabloide británico aseguran que el plan original era mantener una boda íntima, pero la magnitud de los preparativos creció considerablemente hasta convertirse en una celebración “masiva y lujosa”. La fiesta italiana, que tendría lugar en Palermo, incluiría múltiples sedes, una elaborada logística y una lista de invitados repleta de figuras del espectáculo internacional.



Entre los nombres que suenan para asistir destacan artistas como Charli XCX y Tove Lo, así como el legendario Elton John, quien incluso podría ofrecer una presentación especial durante el evento. Además, versiones recogidas por The Sun señalan que los organizadores han alquilado grandes espacios para desarrollar una celebración tipo “cuento de hadas”, manteniendo en reserva varios detalles por razones de seguridad.



La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner ha sido seguida de cerca por los medios desde que comenzaron a surgir rumores de romance a principios de 2024. La relación se consolidó rápidamente en el ojo público, y tras poco más de un año de noviazgo, la pareja confirmó su compromiso en 2025. Este matrimonio marca el punto culminante de un romance que evolucionó con discreción pero firmeza. De acuerdo con fuentes citadas por The Sun, ambos están “perdidamente enamorados” y emocionados por iniciar esta nueva etapa juntos.

Publicidad

Con la ceremonia civil ya celebrada, todas las miradas están ahora puestas en Sicilia, donde la pareja planea sellar su amor con una celebración a gran escala que promete reunir moda, música y glamour en uno de los enclaves más exclusivos del Mediterráneo. La boda de ensueño, que apenas comienza, apunta a convertirse en uno de los eventos más comentados de la farándula global en 2026.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL