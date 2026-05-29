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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Anahí y Poncho Herrera, de RBD, sorprenden a sus fans con reencuentro: ¿qué anunciaron?

Anahí y Poncho Herrera, de RBD, sorprenden a sus fans con reencuentro: ¿qué anunciaron?

"Nos debíamos esto", expresaron los mexicanos tras anunciar un nuevo proyecto juntos.

Por: María Paula González
Actualizado: 29 de may, 2026
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Anahí y Poncho
Foto: @anahi

Los fans de RBD una vez más se emocionan ante el reencuentro de algunos de sus protagonistas. La sorpresa llegó a través de las redes sociales de Anahí y Poncho Herrera, quienes le dieron vida a Mia Colucci y Miguel Arango respectivamente en la serie juvenil 'Rebelde'.

¿Qué anunciaron Anahí y Poncho?

Todo empezó con una publicación sin explicación en la que se les veía juntos y se leía "M&M?", haciendo referencia a los nombres de sus personajes. La emoción fue tal que, en menos de 24 horas, el video tenía 40 millones de visualizaciones con comentarios de fans muy emocionados ante el posible regreso de ambos a los escenarios con la música de RBD. Los mexicanos tuvieron que aclarar que, aunque les emocionaba estar juntos de nuevo, el reencuentro no estaba relacionado con el proyecto de Televisa.

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Luego de meses de especulaciones, se confirmó que Anahí y Poncho estarán juntos en un nuevo proyecto. Desafortunadamente para los fans de 'Rebelde' no se trata de un concierto o proyecto relacionado con la serie mexicana que marcó a toda una generación, pero verlos juntos a ellos dos después de tantos años igual ha causado gran emoción entre los seguidores.

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Lo que se sabe es que el reencuentro entre los actores se debe al estreno de 'Encuentros sin frontera', el nuevo programa de entrevistas conducidas por Poncho Herrera en la plataforma Disney+ de cara al Mundial de la FIFA 2026. Ese primer encuentro, según se ha anunciado en redes, será entre los dos exprotagonistas de la serie juvenil más exitosa en Latinoamérica.

En el video con el que se anunció, ambos actores se ven bastante conmovidos por estar nuevamente juntos. Poncho le dice a Anahí: "Creo que nos debíamos esto". Y ella le respondió: "Ay, sí. Nos debemos un montón de cosas, pero esto... mucho". Además de eso, en el perfil de Anahí la mexicana posteó una foto junto a Poncho en la que escribió: "Ahora sí ¡Ya casi! ¿Están listos?".

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Este encuentro ha generado gran emoción entre los seguidores de ambos y de todos aquellos que crecieron viendo 'Rebelde', especialmente después del éxito internacional que tuvo años atrás la gira 'Soy Rebelde Tour' que hizo la agrupación -aunque sin la participación de Poncho Herrera- y que terminó ante presuntas diferencias entre los cinco (Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann) por temas de dinero.

¿Cuándo se estrena la entrevista de Poncho a Anahí?

Lo que se sabe sobre 'Encuentros sin fronteras' es que el programa de Poncho Herrera se estrenará el próximo 8 de junio en la plataforma de streaming Disney+. Además de la conversación con Anahí, entrevista con la se que estrenará el programa, en el espacio se podrán ver invitados relacionados con el mundo del deporte como Diego Boneta, Kaká, el Kun Agüero, Hugo Sánchez, Martha Higareda y Sebastián 'El Loco'
Abreu.

En el adelanto revelado de la entrevista entre los actores mexicanos se ve que hablan de muchas anécdotas durante las grabaciones de 'Rebelde', incluso sobre las tensiones que existieron entre el elenco y entre ellos dos. Anahí recordó que estuvo cerca de abandonar el grupo por las discusiones que tenía con Poncho, pero ambos señalaron que hoy el respeto y cariño es mutuo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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