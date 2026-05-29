Murió famoso actor de 'Emily en París' tras larga batalla contra enfermedad incurable

El universo del entretenimiento internacional se ha visto sacudido por la triste noticia del fallecimiento del reconocido actor francés Pierre Deny, quien perdió la vida el pasado lunes 25 de mayo de 2026 a la edad de 69 años. Deny, cuya presencia en pantalla combinaba elegancia y sobriedad, es recordado recientemente por su papel en la exitosa serie de Netflix, 'Emily en París', pero su legado se extiende a través de una trayectoria de más de cuatro décadas en el cine, la televisión y el teatro europeo.



¿De qué murió el actor?

La causa del deceso de Pierre Deny fueron complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que sus hijas describieron como un caso "repentino y grave" en un comunicado oficial enviado a la prensa. La ELA, conocida en Francia también como la enfermedad de Charcot, es una condición progresiva que afecta directamente a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.

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Esta patología provoca el debilitamiento de los músculos y deteriora gravemente las funciones físicas, manifestándose a través de síntomas como debilidad extrema en las extremidades y espasmos. Aunque se especulaba sobre su estado de salud reciente en redes sociales, la familia mantuvo la evolución de sus síntomas bajo estricta reserva hasta el momento de su fallecimiento. De hecho, el actor se había mantenido alejado de la vida pública durante varios meses para luchar contra el avance de esta afección.



¿Quién era Pierre Deny?

Nacido el 12 de julio de 1956 en Francia, Pierre Deny fue un actor prolífico que participó en más de 100 producciones, incluyendo películas, telefilmes y series. Su carrera comenzó en las tablas del teatro en la década de 1980, antes de dar el salto definitivo a la televisión francesa, donde se convirtió en un rostro familiar para la audiencia local.

A nivel internacional, su rostro se consolidó durante la tercera y cuarta temporada de 'Emily en París', donde interpretó a Louis de Léon, el elegante pero implacable CEO del conglomerado de lujo JVMA. En la ficción, su personaje era el padre de Nicolas de Léon (Paul Forman), el interés amoroso de Mindy Chen, y representaba el poder corporativo dentro de la industria de la moda parisina. Su filmografía también incluye títulos destacados de suspenso y drama como 'Asesinato en Cantal', 'Misterio en la Sorbona' y la aclamada miniserie 'La Mantis'.



En Francia era reconocido por sus papeles en las series de la cadena TF1 como 'Julie Lescaut', 'Une Femme D'Honneur' y 'Demain Nous Appartient'.



La noticia de su partida generó una ola de tributos por parte de sus colegas y seguidores. Paul Forman, quien interpretó a su hijo en la serie de Netflix, expresó sentirse "con el corazón roto" y calificó como un privilegio haber sido testigo de su "calidez y talento". Actrices francesas como Sylvie Vartan recordaron a Deny como un actor "generoso, sensible y divertido", mientras que su compañera en 'Une Femme D'Honneur', Corinne Touzet, describió la noticia como un "golpe devastador" que rompió algo dentro de ella.

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El fallecimiento de Pierre Deny coincide con el inicio de las grabaciones de la sexta y última temporada de 'Emily en París' en Grecia, un cierre de ciclo que ahora se tiñe de luto por la pérdida de uno de sus miembros más distinguidos. Su partida deja un vacío profundo en la escena artística francesa y un legado de profesionalismo que será recordado por audiencias de múltiples continentes.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co