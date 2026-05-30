Ganadores del Desafío Siglo XXI se casarán: video de la emotiva propuesta de matrimonio

La historia de amor que cautivó a los televidentes colombianos durante la temporada 2025-2026 del reality 'Desafío Siglo XXI' ha alcanzado un nuevo y definitivo capítulo fuera de las cámaras.

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Anthony Zambrano, reconocido medallista olímpico y ganador de la competencia, y Myrian Hernández, destacada deportista de OCR y finalista del programa, han confirmado oficialmente que llegarán al altar.

La noticia se dio a conocer este 29 de mayo de 2026, coincidiendo con la celebración del cumpleaños de la atleta.



La sorpresa del compromiso en la intimidad del hogar

El anuncio del compromiso no ocurrió en un evento público masivo, sino en la privacidad de su casa. Según el video compartido en redes sociales, lo que inició como una reunión familiar para celebrar un año más de vida de Myrian terminó en una propuesta que rápidamente se volvió viral.

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En el video publicado por la propia deportista a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 100 mil seguidores, se observa el instante en que Zambrano le da un pastel de cumpleaños y le pide que cierre los ojos.

Al abrirlos, Hernández se encontró con el atleta arrodillado sosteniendo un anillo de compromiso. La reacción de la deportista fue de inmediata emoción, acercándose a su pareja para abrazarlo y dar el sí.

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Tras el momento, Myrian compartió el clip con un emotivo mensaje: “Te amo como no te imaginas, mi amor. Gracias por hacerme tan feliz”.

Por su parte, Zambrano se refiere a ella públicamente con mucho amor y compromiso, habiendo utilizado previamente expresiones como "mi señora esposa" al reaccionar a otros eventos recientes de su vida personal.

Un vínculo forjado en la Ciudad de las Cajas

El noviazgo de la pareja se gestó bajo las exigentes condiciones de la competencia de Caracol Televisión. Aunque ambos se conocieron en las primeras etapas del programa en 2025, su relación sentimental comenzó a consolidarse durante la recta final del reality.

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Fue en esa última fase donde les correspondió convivir y trabajar directamente como dupla en el terreno de juego, enfrentando juntos los desafíos físicos y mentales de los diferentes boxes.

Zambrano y Myrian formaron parte del selecto grupo de finalistas de la temporada, junto a otros competidores como Valentina y Rata, quienes lucharon por el trofeo y la bolsa de premios de $1.200 millones de pesos.

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La conexión generada entre el medallista olímpico y la experta en carreras de obstáculos no solo les permitió avanzar en la competencia deportiva, sino que también construyó una sólida comunidad de seguidores que vigiló de cerca su desempeño y su química personal.

Transformaciones y proyectos tras el reality

Desde que las cámaras del 'Desafío' se apagaron, la pareja ha mantenido una relación estable, enfrentando juntos tanto el éxito mediático como las críticas.

Recientemente, Myrian Hernández reveló en una entrevista en el programa La Red que utilizó parte del dinero obtenido en el reality para someterse a tres procedimientos estéticos: mamoplastia de aumento, lipoescultura y transferencia de grasa.

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Sobre estas intervenciones, la deportista aclaró que solicitó a su especialista resultados que no comprometieran su carrera atlética.

Reacciones de los seguidores de la pareja

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El video del compromiso ha acumulado miles de reproducciones y ha generado una oleada de comentarios en diversas plataformas digitales. La respuesta del público ha sido principalmente positiva, destacando la resiliencia de la unión frente a los cuestionamientos iniciales que recibió la pareja durante la emisión del programa.

Entre los mensajes más populares se encuentran deseos de felicidad y bendiciones para la nueva etapa que inician. Los fanáticos han señalado que, a pesar de ser una de las parejas más criticadas en su momento, han logrado demostrar la fuerza de su vínculo fuera del entorno controlado del reality show.

Este anuncio no solo marca un hito personal para los atletas, sino que reafirma el impacto duradero que el 'Desafío Siglo XXI' tiene en la vida de sus participantes y en la audiencia colombiana.