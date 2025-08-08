Equipo del Desafío Siglo XXI se llevó el récord al "más lento" en la historia del programa

Una prueba contrarreloj en el Desafío Siglo XXI expuso al equipo más lento a lo largo de la historia del programa. Andrea Serna les reveló a los equipos sus tiempos al final del desafío y señaló que uno de ellos logró un tiempo que no se había visto antes en el programa, pero desafortunadamente no por lo rápidos. Además, la prueba desató una fuerte pelea en el equipo.

Alpha, Gamma y Omega se encontraron una vez más en el Box Amarillo para una nueva prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Esta vez, los equipos con sus ocho integrantes encadenados por la cadera debían cruzar en el menor tiempo posible toda una prueba de obstáculos. La prueba no solo ponía a prueba la agilidad y la fuerza de los participantes, sino especialmente el trabajo en equipo y la comunicación.



¿Cuál fue el equipo más lento en la historia del Desafío Siglo XXI?

Omega abrió la pista y su tiempo fue de 14:03 minutos, seguidos por Gamma con un tiempo de 14:55. Finalmente, Alpha llevó a cabo la prueba en un tiempo de 12:51, lo que les dio el primer lugar en la competencia. Cuando dio a conocer los tiempos, Andrea Serna indicó que: "Gamma, hoy ustedes hicieron un récord, el equipo más lento en esta contrarreloj en la historia de esta ciudadela".

Luego de que Gamma realizara la prueba, sin saber que habían perdido, los ánimos entre los integrantes empezaron a caldear por la manera en la que Gio, el primer capitán del equipo, trató a sus compañeras en el desarrollo de su prueba. Mencho tomó la palabra y le pidió calma en medio de las pruebas.

"Hay que aprender, muchachos, a ser paciente en el quipo, porque si uno grita, el otro se irrita y desespera. Hay que bajarle un poco a la neura", señaló la deportista olímpica. Gio le replicó inmediatamente diciéndole que "yo pienso que en esos momentos sí hay que darle neura al equipo para que saque ese punch". Sin embargo, Mencho y Rosa se unieron para decirle que sus gritos no le ayudaron al equipo en el desarrollo del juego.

El participante se enojó mucho más al ver que los demás integrantes empezaron a felicitarse por la manera en que habían realizado la prueba y siguió peleando. "Aquí fui el malo del paseo, yo soy el malo en este equipo. Háganle, todo bien", concluyó el participante del Desafío Siglo XXI.



Resultados de la prueba en el Desafío Siglo XXI

Aunque Gamma obtuvo el peor tiempo, se llevaron 10 millones en premios por convertirse en el equipo del ciclo con dos pruebas ganadas. Además, les resultó positivo que Alpha ganara porque ellos decidieron enviar chaleco y castigo a la casa Omega.

