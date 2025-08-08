Shakira obtiene la gira latina más grande del año justo antes de regresar a Latinoamérica

Shakira cerró con broche de oro la etapa norteamericana de su histórica gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una serie de presentaciones que no solo agotaron entradas en tiempo récord, sino que también consolidaron su posición como una de las artistas latinas más influyentes y taquilleras de todos los tiempos.

La noche del 7 de agosto en Fresno, California, marcó el fin de este tramo con un espectáculo completamente vendido en el Valley Children’s Stadium, recinto que la artista pisó por primera vez. Antes de esta fecha, la cantautora colombiana hizo historia en Los Ángeles al convertirse en la primera mujer latina en agotar dos noches consecutivas en el SoFi Stadium, reuniendo a más de 90.000 espectadores en total.



Gira de Shakira es la más grande del año

El tramo norteamericano comenzó el 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, y pasó por estadios y arenas emblemáticas como el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el Hard Rock Stadium de Miami y el Oracle Park de San Francisco. A lo largo de las 22 presentaciones que conformaron la etapa por Norteamérica, la barranquillera desplegó una producción de alto nivel con coreografías impecables, pirotecnia, cambios de vestuario y una energía arrolladora.

Las cifras respaldan su éxito: 2,5 millones de boletos vendidos en Norteamérica y Latinoamérica hasta la fecha, con una recaudación cercana a los 215 millones de dólares, posicionándola en el puesto #2 del Billboard Boxscore Mid-Year Report 2025 y convirtiendo esta gira en la más grande de una artista latina en lo que va del año.



Shakira regresará a casa

Pero Shakira no se detiene. Tras conquistar el mercado norteamericano, la barranquillera anunció la segunda etapa de la gira en Latinoamérica, que arrancará el 11 de agosto en Tijuana, México, y recorrerá nueve países, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. La expectativa es enorme, ya se han vendido más de 800.000 entradas para esta fase, y solo en México se ha alcanzado la cifra récord de un millón de boletos.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no es solo un fenómeno musical y de taquilla, sino también un recorrido por la trayectoria de una artista que, a lo largo de tres décadas, ha transformado el pop latino, ha roto barreras lingüísticas y ha llevado la música en español a escenarios donde antes parecía improbable. Shakira ha demostrado que su conexión con el público es tan sólida como su capacidad para reinventarse.

Las próximas paradas en Latinoamérica prometen repetir —y quizá superar— la energía que ha caracterizado esta primera mitad de la gira, llevando a miles de fans a vivir una experiencia que trasciende lo musical para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Así quedaron las nuevas fechas de Shakira en Latinoamérica:



11 Ago — Tijuana, México — Estadio Caliente

14 Ago — Hermosillo, México — Estadio Héroe de Nacozari

17 Ago — Chihuahua, México — Estadio UACH

20 Ago — Torreón, México — Estadio Corona

23 Ago — Monterrey, México — Parque Fundidora

26 Ago — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros

27 Ago — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros

29 Ago — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros

30 Ago — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros

02 Sep — Querétaro, México — Estadio La Corregidora

03 Sep — Querétaro, México — Estadio La Corregidora

06 Sep — Guadalajara, México — Estadio Akron

07 Sep — Guadalajara, México — Estadio Akron

11 Sep — Puebla, México — Estadio Cuauhtémoc

12 Sep — Puebla, México — Estadio Cuauhtémoc

18 Sep — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros

24 Sep — Veracruz, México — Estadio Luis "El Pirata" Fuente

26 Sep — Santo Domingo, República Dominicana — Estadio Olímpico

25 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero

26 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero

01 Nov — Bogotá, Colombia — Vive Claro

08 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

09 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

11 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

15 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

16 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

18 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

22 Nov — Ñuñoa, Chile — Estadio Nacional

28 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

29 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

03 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

04 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

08 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield

09 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield

