Cosculluela fue víctima de millonario robo en su casa: hombres armados lo amordazaron

El cantante de reguetón Cosculluela vivió momentos angustiantes en su casa, luego de que hombres armados ingresaran a su residencia, lo amordazaran y se llevaran sus pertenencias de valor. Aunque el artista no se ha pronunciado al respecto, medios internacionales dieron a conocer los hechos a través de datos revelados por el informe de las autoridades.

Todo ocurrió en la tarde del pasado miércoles 6 de agosto, cuando Cosculluela se encontraba en su vivienda, ubicada en la exclusiva urbanización Emerald Lake, en Trujillo Alto, en su natal Puerto Rico. Aunque el cantante no se encontraba solo, otras dos personas que se encontraban en la vivienda fueron amordazados y amenazados por los delincuentes.



¿Cómo robaron a Cosculluela en su propia casa?

Según el reporte preliminar de las autoridades, hombres armados y vestidos completamente de negro ingresaron a la residencia del artista sin levantar sospechas. Al ingresar a la casa se encontraron con dos personas en la sala, aparentemente empleados del cantante, a quienes amarraron en el lugar. En ese momento, también amordazan a Cosculluela y lo conducen a su oficina y habitación.

En medio de ese recorrido, los hombres sustrajeron de la casa importantes objetos de valor. Las autoridades han indicado que el robo asciende a más de 308.000 dólares (más de 1.200 millones de pesos colombianos). Además de los objetos de valor dentro de la oficina y habitación del cantante, los ladrones también se llevaron una camioneta Range Rover negra, modelo 2020, en la cual empacaron el botín y huyeron del lugar.

"El dúo de asaltantes lo encañonó y lo llevaron a la oficina y su habitación. Se apropiaron de prendas y otras pertenencias como tres teléfonos celulares", indicó el medio Primera Hora tras conocer detalles de la mano de las autoridades.



¿Qué se sabe sobre ladrones que entraron a casa de Cosculluela?

Las autoridades están investigando lo sucedido en la casa de José Fernando Cosculluela Suárez en Puerto Rico, con ayuda de grabaciones de cámaras de seguridad, en las que quedó captado todo el robo hasta el momento en el que los ladrones salen de la casa en la Land Rover, se está buscando establecer las identidades de los responsables.

Por ahora, se ha indicado que la camioneta negra fue encontrada horas más tarde en un negocio abandonado en el municipio de Aguas Buenas. Sobre los sujetos, ya hay una descripción exacta, por lo que son buscados por las autoridades. "Tras cometer el robo, los individuos se apropiaron de una camioneta carca Land Rover, modelo Range Rover, color negro, año 2020, en la que emprendieron la huida con rumbo desconocido. Más adelante, el vehículo fue recuperado por el querellante", informó la policía.

Por fortuna, el cantante de 44 años y sus empleados no resultaron heridos en medio del robo y la situación tan solo presentó pérdidas financieras para el famoso. Por su parte, Cosculluela no se ha pronunciado públicamente al respecto, pero la noticia generó preocupación entre sus seguidores.

La investigación está a cargo de la agente Carmen Rivera, adscrita a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles del robo, así como la captura de los responsables.

