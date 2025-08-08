Shakira agregó seis nuevos vestuarios a sus conciertos: ¿sorpresas para su regreso a Colombia?

Desde el primer concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour los fanáticos de Shakira se dieron cuenta que este era un espectáculo por todo lo alto. Pero no solo se hablaba a nivel técnico o artístico, sino también en términos de moda. A lo largo del show la barranquillera sorprendió a los asistentes con 13 cambios de vestuario, algo que implica movimientos precisos en tiempos cortos y muy bien definidos.

A lo largo de los conciertos, Shakira ha cambiado el show en algunas ciudades, añadiendo canciones y llevando invitados al escenario; sin embargo, los 13 vestuarios se habían mantenido intactos hasta ahora. En sus dos recientes conciertos en Los Ángeles, California, la cantante colombiana apareció en el escenario con seis nuevos vestuarios.



¿Qué se sabe sobre los nuevos vestuarios de Shakira?

Lo que hizo Shakira en sus recientes conciertos en California fue elevar ese concepto a un nuevo nivel. La artista colombiana estrenó un vestuario completamente renovado, compuesto por seis looks inéditos creados por un equipo de diseñadores de renombre mundial: Atelier Versace, Dario Mittmann, Willy Chavarría, Deatherage, Etro y Balenciaga.

Cada pieza no solo acompañó el ritmo y la energía de su espectáculo, sino que también encapsuló diferentes facetas de su personalidad artística: desde la diva pop y la loba sensual hasta la intérprete bohemia y la rockera indomable.

Los nuevos vestuarios de Shakira en Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Fotos: Nicolás Gerardin

La noche comenzó con el deslumbrante vestido morado de cristal de Atelier Versace, una pieza que capturaba cada rayo de luz del escenario, proyectando destellos que se fundían con la euforia del público. Con este look, Shakira marcó desde el primer minuto que el espectáculo sería una explosión visual tanto como musical.

La barranquillera también se dio el gusto de mostrar su lado más callejero y urbano con un look de Willy Chavarría: una camiseta de lobo oversize que lleva el concepto de “manada” a un lenguaje de streetwear de alta gama. Este momento del show reforzó su conexión con el público más joven y con la cultura visual contemporánea.

El toque rockero llegó de la mano de Deatherage, con un diseño en cuero que evocaba la fuerza y rebeldía de la artista. Con este outfit, guitarra en mano y luces rojas sobre el escenario, Shakira recordó que su versatilidad va más allá del pop y la fusión latina.

La sofisticación encontró su lugar gracias a Etro, que aportó un look de inspiración bohemia perfecto para las interpretaciones más íntimas y emotivas del repertorio. Con telas fluidas, estampados delicados y una paleta cálida, este diseño equilibró la intensidad visual de los trajes anteriores y cerró la noche con una atmósfera de conexión emocional.

Finalmente, otro momento icónico llegó con la reinvención de uno de sus trajes más recordados: el body “Loba”, ahora en un atrevido tono rosa diseñado por Dario Mittmann. Esta prenda no solo rinde homenaje a una de las etapas más sensuales de su carrera, sino que también actualiza su imagen para conectar con una nueva generación de fans.



¿Cuándo regresa Shakira a Colombia?

Tras este doble hito en Los Ángeles, Shakira continuará su recorrido por otras ciudades icónicas de Estados Unidos, donde se espera que la energía de estos conciertos marque la pauta de las siguientes fechas, las cuales serán las últimas antes de regresar a Latinoamérica. La artista ha dejado entrever que vendrán más sorpresas, tanto en el repertorio como en las colaboraciones en vivo.

Antes de aventurarse con su gira de conciertos Las Mujeres Ya No Lloran por Europa y Asia, Shakira decidió hacer un pequeño regreso a Latinoamérica para reponer algunas fechas que quedaron pendientes, sorprender a sus fanáticos con fechas en nuevas ciudades y para tener una recarga de casa antes de llevar este espectáculo mundial al otro lado del planeta. Así quedó la nueva gira de la barranquillera por Latinoamérica:



11 de agosto – Tijuana, México

25 de octubre – Cali, Colombia

26 de octubre – Cali, Colombia

1 de noviembre – Bogotá, Colombia

8 de noviembre de 2025 – Quito, Ecuador

15 de noviembre de 2025 – Lima, Perú

16 de noviembre de 2025 – Lima, Perú

22 de noviembre de 2025 – Santiago, Chile

28 de noviembre de 2025 – Asunción, Paraguay

3 de diciembre de 2025 – Montevideo, Uruguay

4 de diciembre de 2025 – Montevideo, Uruguay

8 de diciembre de 2025 – Buenos Aires, Argentina

9 de diciembre de 2025 – Buenos Aires, Argentina

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL