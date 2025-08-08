Otro viernes de locos: qué saber antes de ver la nueva película de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

Una historia que toma lugar en un viernes de 2003 se convirtió en una de las películas más populares de Disney. Un viernes de locos es un clásico de la comedia y la fantasía que protagonizan las actrices Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. En el filme original los dos personajes, madre e hija, experimentan la vida de la otra intercambiando de cuerpos. 22 años después se estrena la segunda parte, Otro viernes de locos.



¿De qué se trata Otro viernes de locos?

"La historia continúa años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar", se lee en la sinopsis de la cinta.

Otro viernes de locos, que se estrenó el jueves 7 de agosto en salas de cine, es dirigida por Nisha Ganatra. La cinta se basa en el libro Freaky Friday de Mary Rodgers. Además de las actrices protagonistas que retoman sus roles, la película cuenta con las interpretaciones de Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, entre otros.

“Un viernes de locos probablemente sea una de las cosas que más disfruté hacer en mi vida. Hay muchas razones por las cuales fue mi favorita, pero la primera y más importante fue que no tuve tiempo para prepararme. Me enteré de la película un jueves y estaba filmando el lunes, y el hecho de no tener tiempo para prepararme me permitió lanzarme a la aventura con libertad y sin restricciones. Eso, creo, se nota en la película", comentó Curtis en una entrevista.

Por su parte, Lohan recuerda el rodaje de la primera película como una grata experiencia. "Nos divertíamos todo el tiempo, así que solo tengo recuerdos felices del rodaje. Fue una experiencia hermosa”. Para esta nueva parte Curtis le dio el primer impulso para que la gente pusiera atención, mencionando en entrevistas televisivas las ganas de hacer una continuación. “Siempre quisimos hacer una secuela, desde el momento en que la primera fue un gran éxito”, decía.

“Jamie anunció en televisión que quería hacer esta película… eso despertó a la gente, envió un mensaje (...) Es muy raro volver a reunir al elenco en una película. No es algo que suceda con frecuencia después de tanto tiempo. Una cosa es hacer una película y, digamos, dos años después hacer la segunda parte. Eso es muy distinto. Creo que, por haber pasado tanto tiempo y ser algo tan inesperado, todos valoraron mucho lo especial de la situación”, explicó la productora ejecutiva Ann Marie Sanderlin.

En la primera película vimos a una familia que se ampliaba con la llegada de un padrastro, interpretado por Mark Harmon. Ahora, el personaje de Lohan se va a casar con alguien que tiene una hija de un matrimonio anterior. "Se trata de una familia ensamblada y de lo que implica no solo tener de repente un padrastro o madrastra, sino también una hermanastra, y cómo es ese proceso de adaptación para todos, incluso para los abuelos”, relata Sanderlin.



¿Cuáles actores regresan y cuáles no en Otro viernes de locos?

Además del regreso de las dos protagonistas también retoma su papel Chad Michael Murray como Jake, el interés amoroso de Lohan en la primera cinta. Asimismo, vuelve Mark Harmon como Ryan, el padrastro de la familia. Harold Gould, quien interpretó al abuelo no regresa en este filme ya que el actor murió en 2010 a la edad de 86 años. Por su parte Ryan Malgarini, que hace de Harry, el hermano menor de Lohan, también retoma su papel.

Haley Hudson y Christina Vidal, las amigas y compañeras de la banda del personaje de Lohan, también vuelven a interpretar sus papeles. Asimismo, Pei Pei y su madre, interpretadas por Rosalind Chao y Lucille Soong, también regresan en esta nueva parte. Soong, de 89 años, es la integrante del elenco de mayor edad.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL