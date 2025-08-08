Publicidad

Exreina de belleza sorprendió con su boda número 16: "Es tradición"

Exreina de belleza se casó por decimosexta vez
La Ex Miss Puerto Rico, Joyce Giraud, se casó por decimosexta vez -
Fotos: @joyce_giraud
Por: María Paula González
|
Actualizado: agosto 08, 2025 05:22 p. m.

A través de redes sociales la exreina de belleza puertorriqueña Joyce Giraud sorprendió a sus seguidores al mostrar fotos y videos de su decimosexta boda. Aunque la noticia de la celebración de la boda número 16 de la famosa modelo generó revuelo, lo cierto es que la ceremonia fue junto a su esposo Michael Ohoven, con quien lleva 16 años casada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Joyce Giraud, quien fue la Miss Puerto Rico 1998, se mostró feliz y vestida novia, preparada para dar el 'sí, acepto' por decimosexta vez al mismo hombre. En esta ocasión, la pareja decidió llevar a cabo su boda en el hotel La Mamounia en Marrakech, Marruecos, donde en una ceremonia bastante íntima renovaron los votos que los unieron hace 16 años.

¿Por qué la reina ha celebrado 16 bodas con su esposo?

La modelo Joyce Giraud y el productor hollywoodense Michael Ohoven se casaron por primera vez hace 16 años y, desde entonces, en cada aniversario han decidido celebrar un nueva boda en la que no solo reafirman su amor y compromiso, sino que lo hacen en diferentes lugares del mundo y con diferentes rituales.

En su cuenta de Instagram, la famosa explicó por qué realizan una boda cada año. "Me encanta celebrar con mi esposo nuestro aniversario todos los años. Es una tradición que tenemos desde el primer año. Llevamos 21 años juntos, casados 16, y hemos hecho 16 bodas. No son bodas grandes solo él y yo frente a Papito Dios. Nos hemos casado por todas las religiones porque para nosotros Dios es amor y eso es lo importante".

La pareja de esposos que tiene dos hijos, Leonardo y Valentino, se ha convertido en una de las parejas más queridas y admiradas en farándula puertorriqueña, sorprendiendo cada año con un nuevo matrimonio en algún remoto lugar del mundo. Esta vez eligieron Marruecos y fue el padre Timothe el que estuvo a cargo de darles la bendición.

"Amo nuestra tradición porque es un recordatorio siempre de que nos escogemos, que reafirmamos nuestro compromiso y nos encanta que nos echen la bendición", agregó la exreina de belleza. También detalló que cada año es su esposo el que empieza a hacer planes para la nueva boda, para que el lugar de la ceremonia sea una sorpresa para ella. "Este año me tuvo carroza y una cena de ensueño".

¿Quién es Joyce Giruad?

Joyce Marie Giraud Mojica, conocida como Joyce Giraud, nació el 4 de abril de 1975 en Aguas Buenas, Puerto Rico. Su camino hacia la fama comenzó en el modelaje a los 16 años, cuando fue descubierta por un cazatalentos mientras trabajaba en un restaurante. Estudió educación especial y trabajo social en la Interamerican University of Puerto Rico, donde obtuvo dos grados universitarios a los 19 años.

En 1998 fue coronada Miss Puerto Rico Universe, y un año más tarde alcanzó el título de tercera finalista en Miss Universe. Ese mismo año publicó el libro Joyce, Dreams and Realities sobre su experiencia en certámenes de belleza.

Tras su paso por los certámenes, Joyce incursionó en la actuación con papeles en programas populares como Baywatch, The Suite Life of Zack & Cody, Heist, Joey y, de forma más extendida, en House of Payne como el personaje Angel (2007–2011). También protagonizó la serie Siberia en 2013, donde ejerció como actriz, productora ejecutiva y estilista. Ese mismo año hizo historia como la primera latina y representante de una minoría étnica en unirse a The Real Housewives of Beverly Hill.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

